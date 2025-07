Cudem uniknął paraliżu. Sensacyjny zwrot, padła data powrotu

8 czerwca br. Luke Becker doznał złamania trzech kręgów piersiowych Th3, Th5 i Th7. Centymetry dzieliły Amerykanina, żeby jeden z nich naruszył rdzeń kręgowy, co w konsekwencji doprowadziłoby do sparaliżowania. Zawodnik walczy o powrót do zdrowia i chce w tym roku wyjechać na tor.

Żużel. Luke Becker chce wrócić na tor. Padła konkretna data

Becker codziennie przechodzi 4-5 godzinną rehabilitację we Wrocławiu. Choć początkowo wydawało się, że czeka go nawet koniec sezonu, ten już niedługo chce spróbować wsiąść na motocykl. Dla kibiców Moonfin Malesy Ostrów nie mogło być lepszych informacji. Lider drużyny po kilku spotkaniach był jednym z najskuteczniejszych zawodników Metalkas 2. Ekstraligi. Bez niego ostrowianie nie mają szans na utrzymanie w lidze.

- Jest głodny jazdy i już tupie nogami. Sezon ucieka, a wszedł w niego rewelacyjnie. Nie chce stracić formy. Wydaje mi się, że ta kontuzja nie powinna go podłamać. Nie powinien mieć żadnych lęków i obaw, choć jest to jego najgroźniejszy uraz. Luke to chłopak ze Stanów, ma amerykański luz i da sobie radę - mówi nam Kamil Brzozowski.

Jest coraz lepiej. Najważniejsze, że chodzi o własnych nogach. Luke chce niedługo wyjechać na tor i zobaczyć jak się sprawuje. To może się wydarzyć na przełomie lipca i sierpnia. Dużo rozmawiamy i on sam doskonale zdaje sobie sprawę, że jak wróci na tor i będzie obolały, to i tak nie będzie wyniku. To jest nasz duży minus, że brakuje nam naszego głównego lidera

Żużel. Szpital w Ostrowie. Znana data powrotu Olivera Berntzona

W Ostrowie zrobił się mały szpital. Kontuzji doznał nie tylko Becker, ale także Oliver Berntzon. - Oliver w tym tygodniu chce jechać w lidze szwedzkiej i sprawdzić jak to wszystko będzie wyglądało. Wtedy podejmiemy decyzję odnośnie najbliższego meczu w Łodzi. Na 99% w nim pojedzie - przyznaje Brzozowski.

Za Norbertem Krakowiakiem ciągnie się natomiast uraz, którego nabawił się przed startem sezonu. Krakowiak po trzech biegach przeciwko Unii Leszno nie miał już siły dalej jechać. W klubie mają nadzieję, że wszyscy wyleczą się na zbliżającą się fazę play-down. Przede wszystkim trio Becker-Jakobsen-Berntzon musi zdobyć około 33-35 punktów na mecz, jeśli drużyna ma zamiar pozostać w drugiej klasie rozgrywkowej.

- Żeby się utrzymać, to muszą być wszyscy w pełni sprawni i zdrowi. Gdy komuś coś doskwiera, to już widać to na torze i odbija się to na wyniku. Liczymy na to, ze wszystkie rehabilitacje pomogą chłopakom i będą gotowi na kluczową fazę. O Jakobsena można być spokojnym. Brakuje mu startów, ale nadrabia to wszystko ambicją. Naprawdę jest chłopak waleczny i wyrywa te punkty - kończy.

