Były mistrz zrobi interes życia. Zarobił 2 miliony, a to nie koniec

Wielu przecierało oczy ze zdumienia, kiedy przed rokiem tuż po oficjalnym spadku Fogo Unii Leszno z PGE Ekstraligi Janusz Kołodziej podjął błyskawiczną decyzję o przedłużeniu kontraktu z klubem. Jeden z najlepszych zawodników ligi zdecydował się na jazdę na I-ligowym szczeblu, na którym nie było go od 2009 roku. Czas pokazał jednak, że finansowo była to dla tego zawodnika trafiona decyzja.

Janusz Kołodziej rozbija bank w 2. Metalkas Ekstralidze

Słowem uzupełnienia dodajmy, że Kołodziej nie miałby żadnego problemu, aby znaleźć nowego pracodawcę w elicie. Wystarczyłby jeden sygnał i zaraz ustawiłaby się po niego kolejka chętnych. Żużlowiec po raz kolejny udowodnił, że chyba nikt i nic już nie ruszy go z Leszna do zakończenia kariery. - Jedynym klubem, którego ofertę mógłby rozważyć Janusz byłaby pewnie macierzysta Unia Tarnów. Tam jednak są aktualnie na zupełnie innym poziomie, więc nie ma tematu - mówił nam przed miesiącami menedżer zawodnika Krzysztof Cegielski.

Wróćmy jednak do kwestii finansowych. Z naszych informacji wynika, że kontrakt Kołodzieja w Lesznie został zawarty na kwotę 900 tys. zł. za sam podpis i 9000 zł. za punkt. Tych łącznie z bonusami ma już 116. Po szybki przeliczeniu wychodzi na to, że najskuteczniejszy zawodnik 2. Metalkas Ekstraligi za samą "punktówkę" zainkasował już ponad milion złotych. Licznik bije i za chwilę pęknie granica 2 milionów. Wygląda to całkiem okazale jak na lipiec w kalendarzu.

Wszystko wskazuje na to, że jeśli kontuzje ominą zawodnika, to przed nim jeszcze cztery mecze rundy zasadniczej i kolejne cztery rundy play-off - zakładając, że Unia awansuje do wielkiego finału. Łącznie więc Kołodziej powinien odjechać osiem spotkań. Jeśli utrzyma skuteczność i średnio będzie zdobywał ok. 11-12 punktów na mecz, to do wspomnianej wcześniej kwoty dorzuci ekstra kolejny milion.

Szybki powrót Kołodzieja do PGE Ekstraligi? To możliwe

3 miliony złotych zarobione na poziomie I-ligowym to z pewnością będzie rekord. A trzeba pamiętać, że gdyby Kołodziej chciał, to mógłby śrubować ten wynik. W wielu meczach rezygnuje jednak z pełnej puli startów. Gdy drużyna prowadzi, to odstępuje swoje miejsce i daje szanse młodszym zawodnikom. Tak było choćby nawet podczas ostatniego spotkania w Ostrowie, gdzie po komplecie w pierwszych trzech startach więcej na torze już się nie pojawił.

A jeśli Unia finalnie wywalczy awans do PGE Ekstraligi, to Kołodziej szybko zapomni, że musiał startować na jej zapleczu. Rok przerwy od startów z najlepszymi raczej nie powinien mu przeszkodzić. W tym czasie może spokojnie odbudować się po kontuzjach, które trapiły go przed rokiem. Przy okazji odświeży sobie jazdę na torach, na których ostatnio nie miał okazji startować. A po ewentualnym awansie z pewnością może liczyć na podwyżkę. Status gwiazdy w końcu kosztuje.

