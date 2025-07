Były mistrz świata zostanie w Poznaniu? Sponsorzy nalegają, zawodnik komentuje

Jaka przyszłość czeka Bartosza Smektałę w Poznaniu? Po kilku słabszych występach 26-latek mówił, że jeśli nie poprawi swoich wyników, to pomyśli o zmianie profesji. Wydaje się, że tamte słowa to już przeszłość. Tym bardziej, że coraz bardziej prawdopodobne jest to, że będzie on zawodnikiem PSŻ-u w kolejnym sezonie. Z naszych informacji wynika, że spora część sponsorów poznańskiego klubu chciałaby, aby zawodnik kontynuował karierę w stolicy Wielkopolski. Są nawet w stanie wyłożyć dodatkowe środki finansowe, aby został on w zespole. Smektała uważany jest za profesjonalistę w każdym calu i zawodnika niezwykle ułożonego, a to w środowisku rzadkość. To ma być kluczowe w kwestii pozostania żużlowca w Poznaniu. Co na ten temat sądzi sam zainteresowany? - Umówiliśmy się, że skupiamy się teraz na robocie, a potem będziemy myśleć, co dalej - odpowiedział nam nieco wymijająco 26-latek.