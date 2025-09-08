Był pierwszy do skreślenia. Polonia Bydgoszcz nie zastanawiała się ani przez moment

Krzysztof Buczkowski w Bydgoszczy jedzie tak, jakby każdy bieg miał być ostatnim w jego karierze. Zdaniem wielu ryzykuje ponad miarę. Sztab szkoleniowy FOGO Unii Leszno w trakcie niedzielnego finału Metalkas 2 Ekstraligi wiele razy zastanawiał się, jak to możliwe, że Buczkowski orbituje tak szeroko i wychodzi z tego bez szwanku. Jednak kibice Abramczyk Polonii właśnie za takie akcje kochają Buczkowskiego.

Buczkowski miał być skreślony. Mechanik Zmarzlika ruszył na pomoc

Pomruk niezadowolenia przeszedł więc przez żużlową Bydgoszcz, gdy pojawiły się informacje, że Buczkowski zostanie skreślony po ewentualnym awansie do PGE Ekstraligi. Powód? Żużlowiec zawodził wtedy, kiedy drużyna potrzebowała go najbardziej. W dwumeczu z FOGO Unią w rundzie zasadniczej zdobył 3 i 4 punkty (w międzyczasie przytrafiła mu się żenująca wpadka w Tarnowie - 4 punkty z outsiderem ligi). Jak na takiego zawodnika, to dramat.

Buczkowski postanowił jednak nie czekać na to, aż sytuacja całkiem wymknie mu się spod kontroli. Kilka tygodni temu przesiadł się na silniki RK Racing. Mechanik Bartosza Zmarzlika dostarczył mu sprzęt i wyniki znów poszły w górę. Zwyżka formy przełożyła się też na zainteresowanie Buczkowskim na transferowej giełdzie.

Wilki Krosno dementują, ale w Polonii mówią o tym wsprost

Cellfast Wilki Krosno mocno zaprzeczają, ale tajemnicą poliszynela jest, iż zaoferowały one Buczkowskiemu kontrakt na 2026. U boku Jasona Doyle'a, Luke'a Beckera i Tobiasza Musielaka. Wilki tak dużo zainwestowały w ten zespół, że chciały jeszcze dołożyć Buczkowskiego, żeby mieć pewność, że nic nie wymknie im się spod kontroli i za rok będą świętować awans do PGE Ekstraligi.

Buczkowski nie krył się z ofertą. Zapytał prezesa Polonii Jerzego Kanclerza, co ma z tym fantem zrobić. Chciał wiedzieć, czy Polonia dotrzyma słowa i zrealizuje kontrakt. Bo Buczkowski ma ważną umowę na 2026. Wiadomo jednak, że nie ma umowy, której nie dałoby się rozwiązać, dlatego Buczkowski chciał wiedzieć, na czym stoi.

Polonia będzie zmuszona wypożyczyć Brennana

Polonia długo się nie zastanawiała. Prezes Kanclerz powiedział wprost, że Buczkowski zostanie w drużynie na kolejny sezon bez względu na wszystko, bo on dotrzymuje słowa. Wilki muszą zatem pogodzić się z tym, że nie uda im się wymienić Roberta Chmiela na lepszego zawodnika. Polonia już nie odpuści. Zwłaszcza po tym, co pokazał Buczkowski w finale Metalkas 2 Ekstraligi.

Buczkowski na silnikach RK Racing był drugą strzelbą w zespole Polonii. Skuteczniejszy był tylko Szymon Woźniak. Buczkowski zdobył 8 punktów z bonusem, wygrał dwa biegi. Jego akcje były ozdobą meczu. Polonia, deklarując chęć zatrzymania Buczkowskiego będzie zmuszona rozważyć wypożyczenie Toma Brennana.

