Burza wokół ROW-u Rybnik. To brzmi jak wyrok. Nie ma dobrych wieści

12-krotny mistrz Polski na żużlu nie sprawił niespodzianki i spadł z PGE Ekstraligi. Nic jednak nie wskazywało na to, że kolejny sezon może być równie ciężki.

Bije na alarm ws. składu ROW-u Rybnik

Wszystko z racji zbudowanego składu, który na papierze nie powala na kolana. Jan Kvech, Wiktor Lampart, Jakub Jamróg i Patryk Wojdyło, to czterech czołowych seniorów w nowym zestawieniu INNPRO ROW-u. Eksperci twierdzą, że wygląda to biednie, a pozostałe formacje jeszcze mocniej mają odstawać od rywali ligowych.

- Znaczna większość spadkowiczów była z reguły mocnym zespołem na zapleczu, a niektóre z nich były w stanie nawet awansować. Wygląda to tak, jakby trochę odpuścili. Ten skład zbudowano, jak na przetrwanie - mówi nam Jan Krzystyniak.

Nawet trener odszedł. "Zebrali niechcianych"

Z ubiegłorocznego składu nic praktycznie nie zostało, choć część zawodników, jak Chris Holder czy Rohan Tungate, to byliby liderzy na miarę rozgrywek Metalkas 2. Ekstraligi. - Zebrali zawodników niechcianych w poprzednich klubach. Trochę taki zlepek. Prezes odpuścił, a nie da się zbudować w ostatnim momencie mocnego składu. Teraz rynek wymaga dużo wcześniej reakcji na rynku transferowym. Większość z nich nie miała zbytnio alternatywy - tłumaczy.

Odszedł również trener Piotr Żyto, którego obowiązki przejął ceniony w środowisku Robert Mikołajczak. - Niektórzy się dziwili, że rzucił się na głęboką wodę. Ten człowiek spędził jednak swoje całe życie przy żużlu. Nie można tutaj mówić o żółtodziobie. Mając doświadczenie jako żużlowiec czy mechanik, będzie w stanie pomóc niejednemu zawodnikowi swoją nagromadzoną wiedzą - podkreśla.

Awantura na linii prezes-kibice

Inni zaś dopatrują się być może celowego zagrania, skoro awans byłby niemalże nieosiągalny. Tym bardziej, że z roku na rok narasta napięcie pomiędzy kibicami, a zarządem. Głównie obrywa się prezesowi Krzysztofowi Mrozkowi. Biznesmen zostanie jednak na stanowisku aż do grudnia 2030 roku.

- Kibice często mają żal i pretensje do prezesa Mrozka. Nie ma jednak drugiego takiego człowieka, który by się tego podjął. Nie trzyma przecież tego stanowiska siłą, tylko nie było następcy. Przykre, bo kiedyś rozkładali wszystkich na łopatki, rozwijając się wraz z tym sportem. W obecnych czasach z Rybnika dochodzą niestety głównie negatywne wieści o konfliktach czy innych nieprzyjemnych rzeczach. Źle to wygląda, bo to przecież jeden z najbardziej zasłużonych klubów w historii - kończy.

Prezes Krzysztof Mrozek Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jan Kvech Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Wiktor Lampart szykuje się do jazdy. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

