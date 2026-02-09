Bohater mistrza Polski ogłasza. O tym ani słowa

Piotr Baron, menadżer mistrza Polski z Torunia nie ma wątpliwości, że Jan Kvech dołożył cegłę do złota. Jego świetna jazda sprawiła, że Apatora nie zabolał ani spadek formy wicemistrza świata Roberta Lamberta, ani przeciętna jazda juniorów.

Tak potoczyły się losy bohatera. Z Apatora do pierwszej ligi

W tej sytuacji aż dziw bierze, jak potoczyły się losy Czecha, który w 2025 pojechał w finale PGE Ekstraligi i bił się o punkty w Grand Prix, a w tym roku będzie startował w pierwszej lidze. Kluby najlepszej ligi świata nie biły się o niego. Jego nazwisko nie pojawiło się na liście życzeń żadnego z możnych. Kvech jednak nie rozdziera szat. - Nie chciałem się pchać na siłę do klubu w Ekstralidze - mówi w rozmowie z row.rybnik.com.pl.

- Wiem, że muszę się jeszcze objeździć i popracować nad paroma rzeczami, żeby być podstawowym zawodnikiem. I jak będę się czuł tak, że będę mógł być podstawowym zawodnikiem w Ekstralidze, to będę chciał wrócić - wyjaśnia, ewidentnie dając do zrozumienia, że po skończeniu wieku U24 jego dalsze starty w elicie nie miały sensu, bo nikt nie potraktowałby go poważnie. Być może musiałby się bić o miejsce w składzie. Dlatego wolał zejść ligę niżej.

Nie będzie tęsknił za Ekstraligą i Grand Prix

Kvech nie będzie tęsknił ani za Ekstraligą, ani za Grand Prix, gdzie startował przez dwa kolejne sezony. I choć już po pierwszym miał dość jazdy z najlepszymi, to został "uszczęśliwiony" dziką kartą na 2025. W Apatorze trochę się tego obawiali. Sądzili, że to może Kvechowi poważnie zaszkodzić. Na szczęście lekcje żużla, jakie dostawał w Grand Prix, nie odbiły się na jego wynikach w lidze. Jednak Czech nie ma problemu, z tym że nie dostał trzeciej szansy. - Skupię się na lidze - oświadcza.

24-latek nie miał ofert z Ekstraligi, ale przez kluby pierwszej ligi był rozrywany. Był łączony z Orłem Łódź, Stalą Rzeszów czy PSŻ-em Poznań. Wybrał ROW Rybnik. - Bo już tam byłem. Znam klub i tor. Wtedy mi wszystko pasowało i teraz też mi pasuje. Rybnik odpowiadał mi też ze względu na logistykę - wyjaśnia żużlowiec swój wybór.

Porównywali go do wielkiego Tomasza Golloba

Oczywiście kibice w Rybniku skaczą w górę ze szczęścia, bo raz, że Kvech to materiał na lidera zespołu, a dwa, że kiedy był w 2023, to prezentował się wybornie. W półfinale z Polonią w Bydgoszczy jechał tak, że komentatorzy Canal+ porównywali go do wielkiego Tomasza Golloba. Sądzono wręcz, że teraz jego kariera potoczy się błyskawicznie.

Jednak po odejściu z Rybnika i powrocie do Falubazu zaczął jeździć w kratkę. W Zielonej Górze nie do końca mógł liczyć na wsparcie sztabu szkoleniowego, a z drugiej strony Grand Prix dało mu mocno w kość. Przegrywał biegi, to mocno odbijało się na jego psychice. Odżył dopiero w Apatorze. Pech chciał, że 2025 był dla niego ostatnim rokiem jazdy jako U24. Znów jednak jest w Rybniku z nadzieją, że da to taki sam efekt, jak poprzedni. - Mam bardzo dobre wspomnienia z całego pobytu w Rybniku, bo mieliśmy bardzo fajną atmosferę w teamie i zawsze było dużo zabawy. Chciałbym pomóc Rybnikowi awansować do Ekstraligi - mówi, choć cel ROW-u na 2026 jest inny, ale w 2027 sny o potędze mają wrócić do Rybnika, a nic nie stoi na przeszkodzie, by Kvech został na dłużej. Zresztą mówi, że będzie o tym rozmawiał.

Jan Kvech i Phil Morris Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jan Kvech Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jason Doyle i Jan Kvech w rozmowie Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

