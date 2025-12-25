Bezlitosny scenariusz dla polskiego klubu. Spadek wisi w powietrzu, jest jedna nadzieja

W zeszłym roku o tej samej porze pilski zespół nie był wymieniany w pierwszej kolejności jako faworyt do awansu. Szczyt formy drużyny nadszedł dopiero w najważniejszym momencie sezonu, czyli w okresie fazy play-off. Finalnie Pronergy Polonia pewnie pokonała wyżej notowany klub z Gdańska.

Polonia Piła będzie czerwoną latarnią Metalkas 2. Ekstraligi?

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Teraz przed Piłą najtrudniejszy sezon ostatnich lat. Drużyna na papierze jest najsłabsza w całej Metalkas 2. Ekstralidze. Niewykluczone, że być może nie wygra żadnego spotkania. W składzie brakuje przede wszystkim wyraźnego lidera, któremu automatycznie można byłoby wpisywać dwucyfrową zdobycz punktową.

W tej chwili najbliżej do tej roli jest Mathiasowi Nielsenowi. Duńczyk w przeszłości był jednak co najwyżej drugą linią, a i z tej funkcji w tym roku średnio się wywiązywał. Na tę sytuację w zespole złożyło się jednak kilka rzeczy. Po pierwsze pora zawierania kontraktów, a po drugie możliwości finansowe. W orbicie zainteresowań Piły był chociaż Josh Pickering, ale strony nie doszły do porozumienia, a kością niezgody miały być właśnie finanse.

Ostatnia nadzieja, Polonia może zrobić to drugi raz

Poza Nielsenem w składzie są jeszcze Benjamin Basso, Norbert Kościuch, Wiktor Jasiński i Adrian Cyfer. Złe wieści są takie, że żaden z nich nie ma dobrych wspomnień z drugiej klasy rozgrywkowej, jeśli chodzi o ostatnie lata startów. Znaczna większość co najmniej dwa ostatnie lata spędziła w Krajowej Lidze Żużlowej. Zestaw seniorski uzupełnia jeszcze 20-letni William Drejer. Perspektywiczny Duńczyk może okazać się zbawieniem dla Polonii.

Czysto analitycznie beniaminek nie ma większych szans na zajęcie miejsca wyższego niż ósme w rundzie zasadniczej. Prawdziwy sprawdzian odbędzie się dopiero w fazie play-down. To właśnie wtedy wszystko się rozstrzygnie. W klubie muszą zadbać o posiadanie atutu toru, bo dysponują specyficzną geometrią i nawierzchnią. Zresztą już w tym roku Piła pokazała, że w kluczowym momencie potrafi odpalić. Jeśli teraz scenariusz się powtórzy, radość będzie jeszcze większa, niż ta po awansie.

Wiktor Jasiński, zawodnik Pronergy Polonii Piła TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Od lewej: Norbert Kościuch, Wiktor Jasiński i Krzysztof Sadurski TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

