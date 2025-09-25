Szymon Makowski, Interia Sport: Polonia Piła awansowała do Metalkas 2. Ekstraligi z przytupem. Czy były jednak obawy po pierwszym finale, że 49 punktów może nie wystarczyć?

Dariusz Pućka, prezes Pronergy Polonii Piła, zwycięzcy Krajowej Ligi Żużlowej 2025: - Byliśmy tego świadomi, że jeżeli faktycznie chcemy awansować, trzeba wypracować bardzo dużą zaliczkę przed rewanżem w Gdańsku. Zdawaliśmy sobie jednak sprawę, z kim się mierzymy. Finalnie daliśmy sobie radę i awansowaliśmy w wielkim stylu.

Był pan pozytywnie zaskoczony przebiegiem meczu w Gdańsku?

- I to bardzo. Nasi zawodnicy oddali całe serce na torze. Poza tym atmosfera na trybunach była znakomita. To było wielkie święto, a kibice miejscowi, jak i przyjezdni spisali się na medal. To było świetne widowisko godne finału.

Ogromną cegiełkę do tego sukcesu dołożyli juniorzy. Jaki jest teraz na nich plan?

- To był gamechanger całego dwumeczu. Każdy z nich z biegu na bieg czyni wyraźne postępy. Bardzo nas to cieszy, że powoli stanowią o sile naszej drużyny. Z naszej strony jest chęć kontynuowania współpracy, ale trzeba o tym pamiętać, że to nie są nasi zawodnicy. Z tego co wiem, chłopacy są dalej chętni startować w Polonii, więc niewykluczone, że u nas pozostaną. Przynajmniej tak mówili naszym kibicom.

Deklarację złożyli także Wiktor Jasiński czy nawet Villads Nagel. Sytuacja z Duńczykiem wydaje się być jednak skomplikowana.

- Niewiele zależy od nas. Są różne uwarunkowania kontraktowe, co ma związek m.in. z tym, na którym szczeblu rozgrywkowym będzie startowała Stal Gorzów. My jak najbardziej wyrażamy chęć dalszej współpracy.

Dużo pan odebrał telefonów od zainteresowanych zawodników?

- Trwa pewne zamieszanie transferowe na łamach różnych portali. Dostaliśmy kilka zapytań, jak i my sami sondujemy rynek, więc trochę się dzieje. Kierujemy się natomiast przyjętą przez nas strategią. Nie wszystko jest dopięte na ostatni guzik i wiele się może jeszcze wydarzyć. Gdy coś się kolokwialnie mówiąc wysypie, to będziemy szukać alternatyw. Podchodzimy do budowy składu z chłodną głową i w oparciu o pewien budżet.

Nazwisk pan nie poda, ale ile konkretnie zmian w składzie można się spodziewać?

- Nie potrafię dziś na to pytanie odpowiedzieć. Jesteśmy trzy dni po finale, a tak naprawdę dwa dni, bo poniedziałek poświęciliśmy na fetę i podziękowanie kibicom za ich spory wkład w nasz sukces. Na ten moment jest za wcześnie, żeby mówić o konkretach, ale na pewno będziemy ciężko pracować nad budową drużyny.

Waszym sukcesem żyło chyba całe miasto.

- Bardzo nas to cieszy i dziękujemy wszystkim kibicom, sponsorom i partnerom. Jeden z nich, a konkretnie Hotel Gromada, oświetlił się w naszych barwach klubowych. Tak samo było z budynkiem starostwa powiatowego. Były także fontanny oraz kilka innych rzeczy, których nie zdążyłem dostrzec. To naprawdę budzi w nas podziw. Przy tej okazji chciałem podziękować wszystkim zaangażowanym w projekt pilskiej Polonii, a w szczególności osobom funkcyjnym, wirażowym i wszystkim tutaj wokół w pracę na rzecz klubu. Często ich nie widać, a poświęcają naprawdę wiele godzin swojego wolnego i cennego czasu.

Dziękujemy również kibicom za ten cały sezon, bo wspierali nas licznie na każdym meczu wyjazdowym. Atmosfera w Gdańsku, Gnieźnie czy Krakowie była fenomenalna. To naprawdę nas buduje i motywuje do większego wysiłku. Za tym wszystkim idą też inne pozytywne kwestie.

Jakie?

- Kiedy jest wynik i taka atmosfera, to łatwiej jest pozyskiwać sponsorów, którzy wkładają w ten projekt dużo pieniędzy, ale przede wszystkim serca. Dużo zawdzięczamy miastu, powiatowi czy nawet sąsiednim gminom. Cały region żyje żużlem i bardzo nam pomaga. Ten klub jest platformą, która łączy nas wszystkich.

Jesteście pewni, że Polonia przejdzie proces licencyjny i zbuduje odpowiedni budżet?

- Przed nami ogrom pracy, a trzeba zauważyć, że jechaliśmy z dużym minusem z poprzedniego sezonu. Nie wszystko jest jeszcze uregulowane, ale mamy jeszcze chwilę czasu, żeby pozałatwiać wszystkie sprawy niecierpiące zwłoki. Dopiero zakończyliśmy sezon, a braliśmy udział w maksymalnej ilości spotkań, co dodatkowo nadwyrężyło nasz budżet. Wiemy, jakie są przed nami wyzwania w wyższej klasie rozgrywkowej i w organizacji, jaką jest Speedway Ekstraliga. Chcemy też zbudować skład drużyny, który nawiąże walkę z rywalami.

Ile trzeba dołożyć pieniędzy względem startów w KLŻ?

- Trudno w tej chwili wyrokować, gdy nie znamy pełnego składu, a determinuje on znaczną część naszego budżetu. Wydaje mi się, że potrzeba będzie około 50% więcej środków w budżecie. Radzę jednak zwrócić uwagę, że gdy rozmawiamy o tych kwestiach, to trzeba też pamiętać o organizacji imprez czy utrzymaniu drużyn młodzieżowych. Są to ogromne koszty, o których często się nie mówi i nie pisze. Chodzi o bardzo duże wydatki i oczywiście mniejsze, niż utrzymanie pierwszej drużyny, ale nadal mówimy o dużych kwotach.

Pomówmy o konkretach.

- Na przykład w środę odwołano dwie imprezy, które miały się odbyć bardzo daleko. Niektóre ekipy były już w drodze i musiały zawrócić. To tylko przykład, który obrazuje nam, jak często te pieniądze są przepalane.

Czy pilski obiekt jest gotowy na Metalkas 2. Ekstraligę?

- Niedługo będziemy mieć audyt infrastrukturalny. To będą zupełnie inne wymogi, niż w Krajowej Lidze Żużlowej. Mamy stadion, który w pewnej części przeszedł gruntowny remont. Znajduje się odwodnienie liniowe, nowe bandy, jak i oświetlenie. Są też jednak inne kwestie związane z pojemnością stadionu, płynności wejść oraz zabudową parku maszyn. Nie da się wszystkiego wykonać od razu i na pewno będą jakieś wskazania.

Czyli można się spodziewać choćby drobnych prac.

- Stadion należy do miasta, więc jeśli miasto uzna, że jest w stanie wykonać pewne rzeczy i znajdzie na to środki, to i tak nie będzie to trwało 5 minut, bo są także pewne inne procedury, które muszą się wydarzyć. Liczymy, że wymagane rzeczy będą dowiezione i będziemy mogli uczestniczyć w tych rozgrywkach.

Nie kusiło Was, żeby ściągnąć z emerytury Jarosława Hampela?

- Znamy się z panem Jarkiem i planujemy zorganizować mu małe pożegnanie z kibicami. Wielu z nich pamięta go z czasów, kiedy w Pile stawiał swoje pierwsze kroki w rozgrywkach ligowych. Tutaj jest bardzo dobrze traktowany i marzeniem wszystkich jest to, żeby zakończył karierę w Pile, ale trzeba tę decyzję uszanować. Ta kariera się już skończyła, choć my jesteśmy na takie rozwiązanie otwarci. Trzeba o to pytać samego Jarka. Na pewno byłoby to wielkie wydarzenie, ale raczej nierealne.

