Będzie rozbiór polskiego klubu. Zawodnicy już po rozmowach

W tym momencie nie można wykluczyć najgorszego scenariusza, czyli takiego, że ostrowski zespół niemal w pełni zostanie rozebrany przez inne kluby. Zacznijmy od największej gwiazdy Luke Beckera. Amerykanin leczy złamany kręgosłup, ale ma wrócić na rundę play-down. Jeśli zaprezentuje się z dobrej strony, to najpewniej zmieni klub. Interesuje się nim m.in. Włókniarz Częstochowa.

Frederik Jakobsen jakiś czas temu rozsyłał oferty po innych klubach, ale konkretów z tego nie było. Duńczyk nie wyklucza pozostania w Ostrowie, ale jeśli trafi mu się propozycja bardziej atrakcyjna finansowo, to może zdecydować się na zmianę otoczenia. A mówimy o interesującym nazwisku jak na realia I-ligowe.

Łakomym kąskiem może być też Sebastian Szostak, który ciągle będzie miał status zawodnika U-24. Z naszych informacji wynika, że przynajmniej dwa kluby z PGE Ekstraligi wykazują wstępne zainteresowanie. To może być dla żużlowca kusząca perspektywa. Szansa na większą kasę i rozwój sportowy.

Los Norberta Krakowiaka, który zawodzi od początku sezonu, wydaje się przesądzony. Poza wszystkim nie wiadomo, czy on sam nadal będzie miał ochotę na jazdę na żużlu. Ostatnio został trenerem juniorów w Gnieźnie. Niewykluczone, że taki właśnie kierunek obierze po sezonie.

Grzegorz Walasek? On akurat pewnie byłby chętny zostać, ale trudno budować zespół w oparciu o 48-letniego zawodnika. Poniżej oczekiwań w tym roku jedzie z kolei Oliver Berntzon, co też nie czyni go atrakcyjną opcją dla ostrowskiego klubu.