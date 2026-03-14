Alarmujące doniesienia ws. polskiej ligi. Inauguracja pod dużym znakiem zapytania

Zawodnicy z utęsknieniem wrócili na tor po zimowej przerwie. Pogoda w Polsce uległa znacznemu ociepleniu, z czego skorzystało większość klubów, rozpoczynając pierwsze treningi. Długo to jednak nie potrwa.

Inauguracja Metalkas 2. Ekstraligi zagrożona. Napływ arktycznych mas powietrza

Za trzy tygodnie ruszyć ma Metalkas 2. Ekstraliga. Władze rozgrywek zaplanowały m.in. wielki hit na inaugurację w postaci starcia Abramczyk Polonii Bydgoszcz z Cellfast Wilkami Krosno. Odbędą się również derby Wielkopolski pomiędzy Ostrowem a Poznaniem czy też spotkanie beniaminka z Piły przeciwko niezbyt silnemu na papierze zespołowi INNPRO ROW-u Rybnik.

Kibice są spragnieni ligowej rywalizacji, ale mogą na nią jeszcze trochę poczekać. Choć aktualnie za oknami panuje istnie wiosenna pogoda, dalsze prognozy nie są korzystne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że nadchodząca Wielkanoc objawi się napływem arktycznych mas powietrza, co przyniesie znaczące ochłodzenie w Polsce.

Temperatury spadną do zaledwie kilku stopni powyżej zera

Gdzieniegdzie temperatury mogą spaść w nocy do zaledwie kilku stopni powyżej zera. W górach ma być nawet do minus 12 stopni. Trzeba jednak pamiętać, że długoterminowe prognozy obarczone są pewnym marginesem błędu. Mimo wszystko aktualne dane zapowiadają ocieplenie dopiero od połowy kwietnia. Pod koniec miesiąca przewiduje się napływ cieplejszych mas powietrza.

W trakcie świąt możliwe są opady deszczu, jak i mokrego śniegu. Kluby co prawda są przygotowane, posiadając odwodnienie liniowe czy plandekę, która ma za zadanie chronić nawierzchnię przed opadami. Jeśli jednak prognozy będą w dalszym ciągu niekorzystne, możliwa jest reakcja władz, a co za tym idzie przełożenie niektórych spotkań, bądź całej kolejki. Obawiać nie musi się PGE Ekstraliga i Krajowa Liga Żużlowa, która rusza tydzień później.

