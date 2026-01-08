A jednak to nie były plotki. Polski gwiazdor już dostał ofertę na 2027

Kiedy ROW Rybnik kontraktował Maksyma Drabika na 2025, to wielu mówiło, że to będzie największa transferowa wtopa. Prezes Krzysztof Mrozek zapalił się jednak do pomysłu i zapowiedział, że weźmie i odbuduje Drabika. Tak też się stało. Dlatego kibice ROW-u nie mogli zrozumieć, jak to możliwe, że Drabik jeszcze przed startem play-down dogadał się z GKM-em Grudziądz na jazdę w 2026.

ROW Rybnik nie obraził się na Maksyma Drabika

Prezes Mrozek nie obraził się jednak na Drabika. Po spadku ROW-u z Ekstraligi i tak nie miał w budżecie pieniędzy na utrzymanie takiej gwiazdy (Drabik w 2025 skasował 8 tysięcy złotych za podpis i 8 tysięcy za punkt). Po drugie mariaż zawodnika z GKM-em paradoksalnie może jeszcze bardziej zbliżyć Drabika do ROW-u.

Nie jest tajemnicą, że Drabik nie lubi toru w Grudziądzu. Rok temu wypadł w meczu z GKM-em na tyle blado, że potem został odstawiony na dwa kolejne spotkania ze składu. A to nie był pierwszy raz, jak męczył się z grudziądzkim torem. W czasach, gdy był zawodnikiem Sparty Wrocław, miał takie spotkanie, gdzie zostawił zespół i zamknął się w busie, bo nijak nie potrafił się dopasować.

Prezes Krzysztof Mrozek znalazł klucz do serca Maksyma Drabika

Najpewniej w Rybniku liczą na to, że Drabik, startując w 2026 w Grudziądzu, szybko zrozumie, jak wiele stracił, zostawiając ROW. W tym klubie mógł liczyć na specjalne względy. Był kapitanem, liderem, miał decydujący głos we wszystkich naradach. W GKM-ie będzie jednym z wielu. Tam gwiazdą jest Michael Jepsen Jensen, a przecież jest jeszcze Max Fricke.

Problem z Drabikiem polega też na tym, że jest specyficznym zawodnikiem, trudnym w prowadzeniu. Prezes Mrozek znalazł klucz do jego serca i potrafił się z nim dogadać. W GKM-ie to nie jest takie oczywiste. Trener Robert Kościecha jest człowiekiem wielu talentów, ale przecież będzie musiał uwzględniać racje innych zawodników. Drabik w ROW-ie mógł postawić na swoim, w GKM-ie tak na pewno nie będzie.

Maksym Drabik dostał ofertę powrotu na sezon 2027

Z naszych informacji wynika, że ROW już złożył Drabikowi ofertę powrotu do Rybnika na 2027. To nie jest jeszcze taka propozycja, gdzie padły konkretne kwoty. Poszedł jednak do zawodnika sygnał, że będzie mile widziany bez względu na ligę, w której będzie startował Rybnik.

Niewykluczone, że Drabik po 2026 znów będzie potrzebował odbudowy i przychylnego spojrzenia. Mrozek chce mu to ponownie dać. Wie, jak to zrobić i już zapowiedział Drabikowi, że jeśli tylko uzna za stosowne, to może z nim rozmawiać o szybkim powrocie. ROW po sezonie 2026 nie będzie robił wielkiej rewolucji. Wymieni najwyżej dwa najsłabsze ogniwa. To wszystko.

