49-latek dał zwycięstwo polskiemu klubowi. To oni stoją za sukcesem weterana

Drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego miała w tym sezonie nad sobą ogromne fatum. Ciężko wymienić zawodnika w składzie, który nie miałby poważnej kontuzji lub mniejszego urazu. To spowodowało, że ostrowianie musieli w tym roku skupić się na walce o utrzymanie. Ta misja jednak już się zakończyła, bo wygrany dwumecz z Orłem oznacza koniec sezonu dla Ostrovii.

Grzegorz Walasek bohaterem. Weteran się odbudował

Dwumecz pomiędzy drużynami z Łodzi i Ostrowa Wielkopolskiego mógł się podobać. Wynik 92-88 pokazuje, że emocji było wiele i wystarczyłoby zamienić rezultat jednego biegu, a rozstrzygnięcia byłyby w drugą stronę. To zaleta systemu play-down, które dały emocje do samego końca i obie drużyny drżały o utrzymanie. Orzeł będzie musiał jeszcze o nie powalczyć w drugiej rundzie systemu, który wyłoni spadkowicza.

Bohaterem tego dwumeczu niewątpliwie został Grzegorz Walasek. Odpowiedzialność tej rywalizacji wziął na swoje barki. Ostatnie tygodnie sezonu zasadniczego były bardzo trudne dla weterana, ale teraz 49-latek wspiął się na wyżyny. 9+2 w Ostrowie Wielkopolskim, 8+1 w Łodzi dało utrzymanie zespołowi, choć chyba nikt nie spodziewał się takich wyników. Spora w tym zasługa braci Garcarek, którzy wspierają zawodnika i często wspomagają sprzętowo, załatwiając świetne jednostki od Ryszarda Kowalskiego.

Ostrów Wielkopolski się zbroi. Następny sezon to walka o awans

To jednak ostatni sezon Ostrovii w takim kształcie. W drużynie planują sporą przebudowę, która przy dobrych wiatrach może pozwolić nawet na walkę o awans. Ostrowianie pochwalili się już prekontraktem na 2 lata z 3-krotnym mistrzem świata Taiem Woffindenem. To jednak nie będzie jedyne wzmocnienie polskiego klubu.

Według nieoficjalnych informacji do Ostrowa Wielkopolskiego może wrócić także Chris Holder oraz Mateusz Szczepaniak. Australijski mistrz świata w barwach Ostrovii przejechał dwa kapitalne sezony, więc niewątpliwie będzie to wzmocnienie. Szczepaniak nadal jest jednym z lepszych polskich seniorów na zapleczu PGE Ekstraligi. Wiele wskazuje, że w zespole pozostanie Sebastian Szostak, a formacja juniorska Sitek-Seniuk będzie jedną z najlepszych w lidze.

Na zdjęciu: Grzegorz Walasek Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Grzegorz Walasek ogląda przygotowania do biegu. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kibice Arged Malesy Ostrów dziękują swoim zawodnikom. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski