18-krotny mistrz Polski odetchnął z ulgą. Gwiazda ligi podjęła decyzję

FOGO Unia w cuglach zwyciężyła rundę zasadniczą, przegrywając zaledwie jedno spotkanie w Krośnie. Kierownictwo klubu nie zaryzykowało wyborem Abramczyk Polonii w półfinale, decydując się finalnie na Texom Stal. I na razie to rzeszowianie są bliżej wejścia do finału.

Unia zrobi duży krok w stronę awansu. Tylko jedna rzecz może ich zatrzymać

Choć Unia poległa w Rzeszowie 43:44, to tylko zrządzenie losu odbierze im triumf w rewanżowym starciu. Leszczynianie wykonają wtedy pierwszy poważny krok w stronę powrotu do PGE Ekstraligi. Nawet w przypadku porażki w finale będzie przysługiwał im jeszcze dwumecz barażowy

- Unia jest bezwzględnym faworytem do awansu. Jedyne, co może ich zatrzymać, to zagrożenie, że liderom Unii nie będzie się opłacało awansować. Mogą dojść do wniosku, że lepiej się czują, kiedy mają bardzo wysoką średnią, a co za tym idzie sporo zarabiają - mówi nam Rufin Sokołowski.

Kołodziej podjął ważną decyzję. "Należy mu się pomnik w Lesznie"

18-krotni mistrzowie Polski w finale zmierzą się najprawdopodobniej z Polonią Bydgoszcz. W rundzie zasadniczej Unia nie pozostawiła żadnych złudzeń i wygrała oba spotkania. - Bydgoszcz zagrała przeciwko sobie. Chciała przygotować inny tor, niż ten w potencjalnym finale. I zrobiła go przeciwko swoim zawodnikom - tłumaczy były prezes Unii.

Tym razem tak łatwo może nie być. Jeszcze jakiś czas temu np. Jan Konikiewicz z Orła Łódź zauważył, że kluczem będzie postawa Janusza Kołodzieja. Kapitan drużyny z Leszna ograniczył swoje starty do absolutnego minimum, odrzucając nawet dziką kartę na rundę SEC. Brak regularnej jazdy miał mu przeszkodzić w utrzymaniu optymalnej formy. W Unii jednak mogli odetchnąć z ulgą, bo 41-latek skupił się stricte na dojściu do pełni zdrowia. Poza tym sama jazda w polskiej lidze wychodzi mu na dobre, o czym świadczą wyniki.

- Kołodziejowi należy się pomnik w Lesznie. Jego sposób myślenia jest bardzo rozsądny. Był pierwszym, który wszczynał te wszystkie afery m.in. z niewłaściwym zamontowaniem band dmuchanych. Dba o zdrowie i chce czuć się bezpiecznie. Z punktu widzenia klubu jest to właściwe zachowanie - kończy.

Janusz Kołodziej (z prawej) i Nazar Parnicki Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Janusz Kołodziej (z prawej) Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Agnieszka Korneluk: Wychodzenie z trudnych sytuacji pozwala budować zespół. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport