18-krotny mistrz Polski może zagrać va banque. "Polonia nie ma szans"

Fogo Unia pewnie przewodzi stawce Metalkas 2. Ekstraligi, przegrywając dotąd tylko raz w Krośnie. Bardzo możliwe, że nawet teoretyczna porażka w Bydgoszczy nie zrzuci ich z pierwszego miejsca w tabeli. Jeśli tak się wydarzy, będzie przysługiwać im możliwość wyboru przeciwnika. Klub stanie przed trudnym wyborem.

Żużel. Unia wyeliminuje Polonię z walki o awans? "Pozbyłbym się Bydgoszczy w półfinale"

- Gdybym miał pieniądze i słabą drużynę jak ROW Rybnik, poprosiłbym Unię, żeby wybrała za rywala Polonię. Dzięki temu w barażu mierzyłbym się z dużo słabszym zespołem - mówi nam Rufin Sokołowski. - Jeżeli Unia chce coś znaczyć w Ekstralidze, to i tak musi pokonać Polonię. Życzę im jak najlepiej, bo powinni startować w Ekstralidze, ale w interesie Unii jest to, żeby w tym roku tam nie awansowali - tłumaczy.

Klub z Bydgoszczy ogłosił już podpisanie prekontraktu z Wiktorem Przyjemskim. W przypadku awansu najprawdopodobniej drużynę wzmocni jeszcze jeden senior. Oznacza to, że ich szanse na utrzymanie znacząco wzrosną. - Skoro są ku temu przesłanki, że Polonia w przyszłym roku będzie jeszcze silniejsza, a Unię nie stać na gwiazdę w miejsce Pickeringa, to pozbyłbym się Bydgoszczy już w półfinale. Po co im taki silny rywal do walki o utrzymanie? Lepiej o to zadbać zawczasu - zauważa były prezes Unii.

Na półfinał z Polonią przyszedłby cały stadion. Byłaby walka o wszystko albo nic. Na finał naturalnie przyszłaby równie duża ilość osób. Półfinał z Bydgoszczą to same zalety

Żużel. Sokołowski nie ma złudzeń. "Unia jest w stanie wygrać w Bydgoszczy"

Zanim jednak Unia wybierze rywala, w strukturach klubu nastąpi burza mózgów. W przypadku porażki wina spadnie na czyjeś konkretne barki. - To jest w ogóle dziwny układ, że wybiera się przeciwnika. Kto podejmie finalną decyzję? Nikt nie będzie chciał na siebie wziąć takiej odpowiedzialności. Jaka by ona nie była, to w przypadku niepowodzenia będzie uznana za złą - zauważa.

Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nawet jeśli nie w półfinale, to oba zespoły spotkają się w wielkim finale 2. Ekstraligi. Terminarz Unii wydaje się wręcz idealny, bo w dwunastej kolejce wybiorą się właśnie do Bydgoszczy. - To będzie ważny sparing przed play-off. Unia jest w stanie wygrać w Bydgoszczy. W najgorszym wypadku przegrają nieznacznie, maksymalnie 4-6 punktami. Polonia nie ma szans na zdobycie punktu bonusowego. Nie mają takiej przewagi, żeby wygrać dwumecz z Lesznem - kończy.

