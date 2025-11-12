12-krotny mistrz Polski praktycznie zamknął skład. Została jedna niewiadoma

Jan Kvech, Wiktor Lampart, Jakub Jamróg, Patryk Wojdyło oraz juniorzy: Paweł Trześniewski, Kacper Tkocz i Paweł Wyczyszczok, tak na razie wygląda kadra ROW-u Rybnik na 2026. Brakuje już tylko zawodnika U24.

ROW Rybnik chce Dana Thompsona i nie tylko jego

Od kilku dni krążą spekulacje, że będzie nim Casper Henriksson z Ultrapur Startu Gniezno. 21-letni Szwed w przeszłości był już wiązany z Rybnikiem. Jednak w klubie ucinają temat. Może i Henriksson jest na liście życzeń, ale na razie z nim nie rozmawiali. ROW przyznaje się do negocjacji z Danem Thompsonem. Są też inne opcje.

Rozmowy z nowym (nowymi) zawodnikami U24 ruszą z kopyta po 14 listopada. Jak udało nam się ustalić, w tym dniu prezes Krzysztof Mrozek ma się spotkać z radą nadzorczą, by dać odpowiedź na najbardziej palące pytanie. Chodzi o to, czy Mrozek przyjmie propozycję rady, by dalej sprawować swoją funkcję. Jakiś czas temu rozpisano konkurs na prezesa. Nikt się nie zgłosił, więc dotychczasowy szef klubu dostał ofertę pełnienia dalej swojej funkcji.

Od odpowiedzi prezesa ROW-u Rybnik wiele zależy

Nic nie wskazuje na to, by odpowiedź miała być negatywna (prezesa Mrozka popiera prezydent miasta Piotr Kuczera), ale jakaś tam doza niepewności jest. Gdy to zniknie, to temat składu zostanie domknięty. I najpewniej na Thompsonie się nie skończy. ROW nie wyklucza też tego, że zostanie przedłużony kontrakt Jespera Knudsena. On też może jeździć jako U24.

ROW na pewno nie będzie wchodził w żadne opcje związane z koniecznością płacenia pieniędzy. Dlatego już upadł temat pozyskania juniora Szymona Bańdura, za którego Cellfast Wilki Krosno chcą 150 tysięcy złotych. Nie mówi się już także o wypożyczaniu Antoniego Mencela z FOGO Unii Leszno, bo to pewnie kosztowałoby około 250-300 tysięcy złotych. Jeszcze do ROW-u wydzwania William Drejer, ale Betard Sparta Wrocław pewnie też będzie chciała za jego wypożyczenie, więc tu też nie ma tematu. Drejer już wstępnie dogadał się z Polonią Piła i tam najpewniej trafi.

ROW Rybnik czeka na 16. urodziny Szczyrby i Klechy

W Rybniku rok 2026 potraktują jako szansę zbudowania fundamentów pod mocny zespół, który zostanie zbudowany za rok. Wtedy klub postara się wymienić najsłabsze ogniwa i dołożyć jednego, góra dwóch zawodników do tego składu, który jest obecnie.

Poza wszystkim w ROW-ie zdają sobie sprawę, że aby osiągnąć sukces, to trzeba mieć mocnych juniorów. Za rok w Rybniku mocniej zainwestują w 16-latka Wyczyszczoka, ale zasadniczo klub odlicza dni do 16. urodzin Wiktora Klechy, a przede wszystkim Franciszka Szczyrby, bo to są te największe talenty. 16 lat to przepustka do jazdy w lidze. Klecha będzie mógł w niej występować od 27 maja 2027, Szczyrba też od 27 maja, ale 2028 roku.

Krzysztof Mrozek, prezes ROW-u Rybnik. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jesper Knudsen w barwach ROW-u Rybnik nie zachwycił. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Dan Thompson w trakcie pracy przy sprzęcie. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski