Anna i Robert Lewandowscy: Wkrótce premiera filmu o jednej z najodważniejszych kobiet II wojny światowej. To ich rodzina!

8 października w Łodzi odbędzie się premiera filmu "Położna" w reżyserii Marii Stachurskiej - mamy Anny Lewandowskiej (32 l.). To wielkie wydarzenie w rodzinie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem UEFA w sezonie 2019/20 (POLSAT SPORT). WIDEO INTERIA.TV

Film przedstawia losy ciotki Anny Lewandowskiej, Stanisławy Leszczyńskiej - akuszerki zmuszonej do przyjmowania porodów w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, do którego trafiła w 1943 roku, aresztowana razem z dziećmi przez Gestapo za pomoc Żydom osadzonym w łódzkim getcie.

Reklama

Jej dwóch synów Niemcy wysłali do obozu Mauthausen-Gusen, a Stanisława z córką dotarła do Auschwitz-Birkenau, gdzie niemal natychmiast zwrócił na nią uwagę dr Josef Mengele zwany Aniołem Śmierci (to on wykonywał na więźniach okrutne eksperymenty medyczne). Co było dalej?



Mengele zadowolony z tego, że Leszczyńska biegle mówi po niemiecku i jest bardzo dobrze wykształconą położną, nakazał jej przyjmowanie porodów w jednym z obozowych baraków i... wymagał zabijania dzieci tuż po urodzeniu!

Stanisława odmawiała wykonania takiego rozkazu i mimo iż groziła jej za to śmierć, przyjęła na świat około 3 tysięcy dzieci, z których każde urodziło się żywe, a po urodzeniu trafiło do matki.



Mengele usłyszał od niej, że nie zrobi tego, bo - tak jak i on - składała tę samą Przysięgę Hipokratesa.