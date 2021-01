Łyżwiarstwo szybkie. Artur Nogal: Jest dobrze, ale na MŚ musi być lepiej (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

- Jest dobrze, ale mam trochę do poprawy. Mamy jeszcze miesiąc do mistrzostw świata i na pewno przygotuję się do tego w jak najlepszym stopniu - mówi Artur Nogal. Polak zajął piąte miejsce w rywalizacji sprinterów podczas wielobojowych mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim, które zakończyły się w niedzielę w Heerenveen. Mistrzostwa świata zostaną rozegrane na tym samym torze w dniach 11-14 lutego. Wcześniej dwukrotnie mają się tam odbyć zawody Pucharu Świata, zaplanowane na weekendy 22-24 i 29-31 stycznia.