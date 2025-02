Życiowy wynik w Pucharze Świata naszej nadziei. Chciała już rzucić sport

Cierpliwość to u mnie trudny temat. I to mnie gubi. Całe sportowe życie staram się zmierzać w kierunku najwyższych lokat, a to powoduje, że po drodze jest wiele potknięć. Jest czasami niezadowolenie z tego, co robię, ale to są dla mnie naprawdę wielkie lekcje pokory i cierpliwości. Muszę z tego wyciągnąć wnioski. Może było z mojej strony zbyt dużo złych decyzji. Wierzę jednak, że to wszystko działo się po coś