Życiowy wynik Jekateriny Kurakowej. Wzruszające wyznanie dotyczące Polski. "I to właśnie jest dom"

Jekaterina Kurakowa, nasza najlepsza solistka, zajęła 11. pozycję podczas mistrzostw świata w łyżwiarstwie figurowym, które rozgrywane są w Montrealu w Kanadzie. To najlepszy wynik, jaki uzyskała w światowej rywalizacji w swojej dotychczasowej karierze. Dla urodzonej w Rosji zawodniczki to bardzo trudny sezon i po tym starcie nie ukrywała, że ostatnie tygodnie to spory mentalny dołek, jednak w rozmowie z Eurosportem zdecydowała się także na piękne wyznanie dotyczące Polski, a przede wszystkim Polaków.