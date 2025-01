Życiowy wyczyn Wąska. I od razu płacą. Takiego czeku nie widział jeszcze na oczy

W obozie polskich skoczków, podobnie jak po kilku poprzednich pucharowych weekendach, największe powody do zadowolenia ma Paweł Wąsek. W niedzielę na mamucim obiekcie w Oberstdorfie dwukrotnie bił rekord osobisty, co finalnie dało mu czwartą lokatę - najwyższą w dotychczasowej karierze. Przełożyło się to w naturalny sposób również na najpokaźniejszą nagrodę finansową.