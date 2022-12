To już drugi weekend z rzędu, w którym rywalizacja w Pucharze Świata w short tracku rozgrywa się w Ałmatach. W poprzedni weekend do finału na dystansie 500 metrów dotarł Diane Sellier. Francuz reprezentujący Polskę zajął ostatecznie piąte miejsce, ale był to znak, że jego forma rośnie.