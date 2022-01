Freeride World Tour to jedne z najbardziej prestiżowych zawodów w świecie zimowych sportów ekstremalnych. Stanowią one odpowiednik freeride’owego Pucharu Świata. Cykl podzielony jest na rywalizację kobiet i mężczyzn w dwóch kategoriach - jeździe na nartach i snowboardingu. Freeride World Tour składa się z serii pięciu zawodów, które odbywają się na pięciu różnych pasmach górskich. Pierwszy etap stanowią trzy konkursy kwalifikacyjne, po których najlepsi zawodnicy przystępują do startów finałowych.

Oprócz zawodów w Hiszpanii pierwszy etap obejmie zmagania w Ordino Arcalis w Andorze (30 stycznia - 5 lutego) oraz kanadyjskim Kicking Horse Golden BC (12 - 17 lutego). Najlepsi zawodnicy po pierwszym etapie zakwalifikują się do finałowych konkursów FWT, które odbędą się odpowiednio w Fieberbrunn w Austrii (15 - 20 marca) oraz szwajcarskim Verbier (26 marca - 3 kwietnia).

Zuzanna Witych w swoim zeszłorocznym debiucie wywalczyła brązowy medal Pucharu Świata. Do freeride’owej elity Witych trafiła dzięki zwycięstwu w serii Freeride World Qualifiers w 2020 roku.

"Mam się świetnie i nigdy nie czułam się mocniejsza, to z pewnością dobry znak. Poziom sportowy w tym roku będzie wyjątkowo wysoki, konkurencja jest bardzo mocna. Na początku moim podstawowym celem będzie znalezienie się w czołówce, która uzyska kwalifikację do startów finałowych w Austrii i Szwajcarii. W finałach z pewnością dam z siebie wszystko i będę podejmowała większe ryzyko. Celuję w podium, ale walka na pewno będzie bardzo zacięta" - mówi Witych.

Najgroźniejszymi rywalkami Polki będą Szwajcarka Elisabeth Gerritzen oraz pochodząca z Norwegii Hedvig Wessel. Pierwsza z nich to aktualna mistrzyni świata, a druga kończyła dwa ostatnie cykle FWT ze srebrnym medalem.

"Wszystkie dziewczyny, które biorą udział w zawodach, są w stanie wygrać. To motywujące, ale rywalizacja będzie z pewnością bardzo wyrównana. Cały czas mam gdzieś z tyłu głowy myśl o zwycięstwie, ale nie chcę też nakładać na siebie zbyt wielkiej presji. Dla mnie to dopiero drugi sezon w światowej czołówce, ale trenując i przygotowując się do startu sezonu, robiłam wszystko, aby w całym cyklu wypaść jak najlepiej. Na pewno będę walczyć o możliwie najwyższe miejsca" - dodała najlepsza polska narciarka freeride’owa.

Freeriding to ekstremalna forma jazdy na nartach lub snowboardzie w otwartym terenie - np. w wysokich, stromych partiach gór czy na obszarze zalesionym. Dyscyplina ta wiąże się z jazdą z dużą prędkością poza zorganizowanymi trasami. Zawodnicy mogą łączyć zjazd z różnego rodzaju ewolucjami, np. skokami z naturalnych przeszkód, jak skały czy klify i wykonywaniem tricków w powietrzu, jak np. salto w tył czy obrót wokół własnej osi.