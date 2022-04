​Znany rosyjski sportowiec: "Im mniejszy pies, tym głośniej szczeka. Polska szczeka"

Maksim Suszynski to mistrz świata z 2008, a obecnie działacz rosyjskiego hokeja. Zapytany przez portal "Championat" o komentarz do odmowy wykonania operacji na młodym rosyjskim hokeiście w Finlandii nie przebierał w słowach.

Maksim Suszynski to utytułowany były hokeista

- Można ich za to pozwać, choć wiadomo, że sąd nie będzie po naszej stronie. To się nazywa rasizmem. Z jakiegoś powodu w Ameryce jest to najbardziej niebezpieczne słowo - stwierdził były reprezentant Rosji.

Jak twierdzą przedstawiciele klubu Saławat Jułajew Ufa, młodzieżowiec wypożyczony z tego klubu do jednej z drużyn w Finlandii spotkał się z odmową wykonania zabiegu medycznego - Im podlejszy i mniejszy pies, tym więcej szczeka. Finowie się tak zachowują, a także Estonia, Łotwa i Polska - stwierdził Suszynski.

- Jak to wszystko się zakończy, będą łagodni i zależnie od Rosji. Tutaj nie chodzi o sport czy politykę, ale o ludzkie sprawy. Nie można odmówić leczenia choremu - cytuje Suszinskiego "Championat".