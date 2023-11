Okoliczności całego zdarzenia pozostają nie do końca jasne. Wiadomo, że informacja o rannym mężczyźnie dotarła do służb w środowy wieczór. Anev natychmiast został odwieziony do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Lekarze stoczyli walkę o ustabilizowanie funkcji życiowych byłego sportowca i następnie wprowadzili go w śpiączkę farmakologiczną, w której przebywa on do tej pory.