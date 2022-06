Zmiany w programie zimowych igrzysk? Norweg grzmi. "Nie tego oczekiwaliśmy"

Zarówno kibice, jak i sami zawodnicy doczekali się zmian w biegach oraz skokach narciarskich, które mają na celu wprowadzenie równouprawnienia w świecie sportów zimowych. Skoczkinie narciarskie będą miały możliwość startów w zawodach lotów narciarskich kobiet , a dystanse biegaczek i biegaczy narciarskich zostały wyrównane .

Reklama

Podobnych zmian oczekiwano w kombinacji norweskiej. Sportowcy walczyli o to, by panie mogły rywalizować w tej dyscyplinie sportowej w ramach zimowych igrzysk olimpijskich. Jak donoszą amerykańskie media, rozwiązaniem tego problemu może być jednak całkowite skreślenie kombinacji norweskiej z nadchodzących zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech.

Nagła zmiana w świecie skoków! Już jest następca

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Małysz zabiera się już do pracy w roli prezesa PZN. Minister Sportu dla Interii: Tego będę od niego oczekiwał. Wideo INTERIA.TV

Jarl Magnus Riiber grzmi: "To jak usunięcie lekkoatletyki z letnich igrzysk olimpijskich"

Pomysł usunięcia kombinacji norweskiej z programu zimowych igrzysk olimpijskich nie spodobał się liderowi kadry norweskiej. Jarl Magnus Riiber w rozmowie z "NRK Sport" wyznał, że nie takiego rozwiązania problemu się spodziewał.

Myślę, że to bardzo pasywny pomysł. To jak usunięcie lekkoatletyki z letniego programu olimpijskiego - przyznał.

Norweg podejrzewa, że MKOI nie chce dodać do programu rywalizacji kobiet ze względu na zbyt dużą liczbę uczestników igrzysk. Czterokrotny zdobywca Kryształowej Kuli widzi rozwiązanie tego problemu: "Jeśli my, mężczyźni, będziemy musieli rozdać jedynie 20-30 miejsc, żeby zrobić miejsce dla kobiet, to jest to całkowicie sprawiedliwe".

Warto zaznaczyć, że kombinacja norweska to jedna z tych dyscyplin sportowych, która pojawiła się podczas zimowych igrzysk olimpijskich już w pierwszej edycji tej imprezy. "Zaczęło się od sześciu dyscyplin, a kombinacja była jedną z nich. Historycznie byliśmy zaangażowani od początku, powinniśmy być brani pod uwagę do końca" - zauważył Riiber.

Rosjanie tracą kolejną, prestiżową imprezę! Oto nowa lokalizacja