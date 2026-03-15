Złoty Semirunnij! Kolejny wielki sukces wicemistrza olimpijskiego

Amanda Gawron

Władimir Semirunnij się nie zatrzymuje. Po niebywałym występie na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich panczenista błysnął po raz kolejny - tym razem na wielobojowych mistrzostwach Polski w łyżwiarstwie szybkim. 23-latek dodał do swojej kolekcji kolejny krążek, tym razem koloru złotego.

Władimir Semirunnij zachwycił kibiców podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. 23-letni panczenista sięgnął we Włoszech po srebrny medal w biegu na 10 000 metrów, potwierdzając, że należy do ścisłej światowej czołówki w łyżwiarstwie szybkim. Niedługo później ponownie udowodnił swoją klasę na krajowym podwórku. Podczas wielobojowych mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim Semirunnij spisał się znakomicie i wywalczył złoty medal, dominując rywalizację w całych zawodach.

Wielobojowa rywalizacja polskich panczenistów w tomaszowskiej Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim była ostatnim akcentem obecnego sezonu w łyżwiarstwie szybkim. Ze startu w tej imprezie zrezygnowało wielu tegorocznych olimpijczyków, w tym m.in. Damian Żurek, Piotr Michalski, Kaja Ziomek-Nogal, Karolina Bosiek oraz Andżelika Wójcik. Z walki o kolejne w karierze medale nie zrezygnował jednak wicemistrz olimpijski, Władimir Semirunnij.

Dla 23-latka był to wyjątkowo udany rok, a w sobotę i niedzielę tylko potwierdził rolę głównego faworyta do zwycięstwa. Z dużą przewagą triumfował zarówno na dystansie 1500 metrów, jak i na swoim koronnym dystansie 10 000 metrów. Dzięki temu zdecydowanie wygrał klasyfikację wieloboju. Na podium obok urodzonego w Jekaterynburgu zawodnika stanęli także Szymon Palka z klubu Arena Tomaszów Mazowiecki oraz Roch Maliczowski z Górnika Sanok.

Władimir Semirunnij wielokrotnie podkreślał, że jest dumny z możliwości reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej. Panczenista, który urodził się w rosyjskim Jekaterynburgu, już wcześniej deklarował silny związek z naszym krajem i chęć budowania tu swojej sportowej kariery. 23-latek w rozmowie z Arturem Gacem z Interii zapowiedział nawet, że zmieni swoje nazwisko na bardziej polsko brzmiące, aby jeszcze mocniej podkreślić swoją identyfikację z biało-czerwonymi barwami.

Zimowe

Artur Gac
    Zawodnik w biało-czerwonym stroju reprezentacji Polski do łyżwiarstwa szybkiego stoi na lodowisku z uniesioną ręką w geście osłaniającym twarz, w tle widoczne puste trybuny
    Władimir SemirunnijJan Dijks/MTB-Photo/ShutterstockEast News
    Sportowiec w białej kurtce zakłada na szyję srebrny medal podczas ceremonii wręczenia nagród.
    Władimir SemirunnijLuca BrunoEast News
    Zawodnik w profesjonalnym stroju łyżwiarskim świętuje sukces na lodowisku, zaciśnięte pięści wyrażają emocje po osiągnięciu celu. Tło rozmyte, skupienie na sportowcu.
    Władimir SemirunnijFoto OlimpikAFP
    Władimir Semirunnij: Byłem bardzo dumny, że mogłem nieść Polską flagę

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja