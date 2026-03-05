!criticalCSS &&

Ziomek-Nogal blisko medalu, Żurek traci 0,83 sekundy. Wielkie emocje na MŚ

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

W czwartek na hali Thialf w Heerenveen rozpoczęły się mistrzostwa świata w wielobojach w łyżwiarstwie szybkim. Zamykają one sezon 2025/26 panczenistów. Dziś nie zapadły jeszcze żadne ostateczne rozstrzygnięcia, ale wiemy, czy Polacy są bliżej medali, czy dalej. Oczy były skierowane na Damiana Żurka, który spisał się trochę poniżej oczekiwań. Znacznie bliżej walki o medal jest Kaja Ziomek-Nogal.

Damian Żurek podczas jazdy i Kaja Ziomek-Nogal po zawodach, oboje w strojach Polski do łyżwiarstwa szybkiego
Damian Żurek i Kaja Ziomek-NogalMarcel ter BalsEast News

Reprezentacja Polski ma na tych mistrzostwach ośmiu zawodników: Damiana Żurka, Kaję Ziomek-Nogal, Marka Kanię, Karolinę Bosiek, Martynę Baran, Piotra Michalskiego, Władimira Semirunnija i Zofię Braun. Pierwsza szóstka z wymienionych walczy w czwartek i piątek w wieloboju sprinterskim (po dwa biegi na 500 i 1000 metrów), a ostatnia dwójka w sobotę i niedzielę porywalizuje w na 500, 1500, 3000 i 5000 (w przypadku kobiet, a więc Braun) oraz 500, 1500, 5000 i 10000 (w przypadku mężczyzn, a więc Semirunnija).

- Damian i Władimir mają duże szanse na medale. Z kolei Kaja powinna zameldować się na "małym" podium na 500 m, a Marek w czołowej ósemce sprinterów - oceniał Konrad Niedźwiecki, dyrektor sportowy PZŁS.

Koszmar Gąsienicy-Daniel, poważna kontuzja. Przed nią dłuższa przerwa

Plan na czwartek wyglądał następująco:

18:55 - 500 m kobiet
19:36 - 500 m mężczyzn
20:23 - 1000 m kobiet
21:21 - 1000 m mężczyzn

Pierwsza z konkurencji faktycznie okazała się pomyślna dla Ziomek-Nogal. Zajmowała po niej 3. miejsce, ze stratą przeliczoną na 1,26 sekundy do prowadzącej Femke Kok, świeżo upieczonej mistrzyni olimpijskiej z tego dystansu, która osiągnęła dziś rekord toru. 8. była Martyna Baran, a 22. Karolina Bosiek.

Następnie czekaliśmy na występy Michalskiego i Żurka. Ten pierwszy mógł być z siebie zadowolony, długo był konkurencyjny w parze z Wennemarsem, ale po 350. metrze nieco brakło mu sił i wjechał na metę za Holendrem. Żurek pewnie czuł niedosyt, bo 34,51 wynikało m.in. ze słabszego startu, choć i tak dało 5. lokatę ze stratą przeliczoną na 1,46 sekundy do wspaniałego Jenninga de Boo. Michalski był 9., a Kania 13.

Słodko-gorzki czwartek Polaków. Dobry występ Ziomek-Nogal, Żurek musi gonić

Po nich do akcji z powrotem wkroczyły panie. Ziomek-Nogal przejechała 1:15.59, netto był to 5. czas na 1000 m, Bosiek pojechała na 12. czas, a Baran na 21. Ziomek-Nogal po czwartku jest w "generalce" wieloboju na 4. lokacie, za tercetem Holenderek. Do trzeciej Marrit Fledderus traci zaledwie 0,12 sekundy. W piątek będzie się działo!

Tabela wyników mistrzostw świata w łyżwiarstwie szybkim z klasyfikacją kobiet w sprincie; na czele Femke Kok z Holandii, kolejne miejsca zajmują Suzanne Schulting i Marrit Fledderus również z Holandii, na czwartej pozycji Polka Kaja Ziomek-Nogal; tabel...
Wyniki sprinterskiego wieloboju kobiet na połowie rywalizacjiISU materiał zewnętrzny

Na koniec dnia oglądaliśmy "tysięcznik" panów. Michalski i Kania pojechali w jednej parze, ale ich wynik ze stopera nie olśnił (16. i 17. pozycja), było raczej jasne, że nie odrobią do konkurentów plasujących się przed nimi, a wręcz spadli. Po czwartku mają miejsca 12. i 14.

W ostatniej parze pojawili się brązowy medalista IO Ning oraz czwarty w Mediolanie Żurek. Nasz rodak niestety osłabł w drugiej części dystansu, na jego twarzy malował się grymas. Zanotował czas 1:08.96, co w klasyfikacji 1000 m dało dopiero 11. rezultat, a w "generalce" oznaczało spadek na 8. lokatę. Zawodnik z Tomaszowa Mazowieckiego jutro będzie musiał być znacznie szybszy, jeśli myśli o krążku. Z drugiej strony do podium traci 0,83 sekundy (do lidera 1,95), więc wszystko jest możliwe.

Tabela wyników Mistrzostw Świata w łyżwiarstwie szybkim z klasyfikacją generalną mężczyzn, prezentująca czołową dziesiątkę zawodników, ich narodowości, wyniki końcowe oraz różnice czasowe; na pierwszym miejscu znajduje się Jennings De Boo z Holandii z ...
Klasyfikacja sprinterskiego wieloboju mężczyzn na półmetkuISU materiał zewnętrzny

Tomasiak z kolejnym medalem. To jeszcze nie koniec, ogłosił przed kamerami

Zobacz również:

Kacper Tomasiak i Adam Małysz
Skoki Narciarskie

Małysz zdecydował ws. Tomasiaka, wystarczyło kilka sekund. "Niech uderzy"

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak
Łyżwiarz szybki w profesjonalnym stroju podczas wyścigu na lodowisku, dynamiczna pozycja z jedną ręką wyciągniętą do przodu i drugą do tyłu, widoczne oznaczenia sportowe na stroju.
Damian ŻurekRafal Oleksiewiczmateriały prasowe
Łyżwiarz szybki w stroju narodowym w trakcie dynamicznego wyścigu na lodowisku olimpijskim, w tle widoczne symbole olimpijskie i niebieskie barwy tła.
Piotr MichalskiWANG ZHAO AFP
Kaja Ziomek-Nogal
Kaja Ziomek-NogalRafał Oleksiewiczmateriały prasowe
Damian Żurek: Holendrzy będą faworytami, ale my nie składamy broni. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja