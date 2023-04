"Zdrajcy" w rosyjskich szeregach. "Caryca Putina" nie będzie mieć litości

Przez świat sportu przetacza się aktualnie dyskusja dotycząca możliwego powrotu zawodników i zawodniczek z Rosji do międzynarodowej rywalizacji. Choć zdecydowana większość państw sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu, działania MKOl sugerują, że jest ono wykonalne, choć - pod pewnymi warunkami. Obejmują one między innymi starty pod neutralną flagą oraz wykluczają tych, jawnie popierających agresję na Ukrainę. Dla multimedalistki olimpijskiej, nazywanej "Carycą Putina" Jeleny Valbe są to jednak warunki nie do przyjęcia. Według niej każdy z jej rodaków, który przystanie na reguły światowych władz będzie "zdrajcą".