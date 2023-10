Natalia Maliszewska wprost: Dobra, koniec tej ciszy. Myślę, że...

Dobra passa wielokrotnej medalistki mistrzostw Europy została przerwana we wrześniu . To wtedy 28-letnia białostocczanka zapłaciła wysoką cenę za to, że trzykrotnie nie była dostępna w miejscu i czasie, jakie deklarowała w systemie ADAMS. A to nie są przelewki, na co w najnowszym komunikacie dobitnie zwróciła uwagę Polska Agencja Antydopingowa, niejako wywołana do odpowiedzi oświadczeniem Polskiego Związku Łyżwiarstwa.