Zakopianka gwiazdą mistrzostw Polski. Sensacyjny 18-latek

Łyżwiarstwo szybkie. Cztery złote medale Magdaleny Czyszczoń

- Jest to dla mnie fajne podsumowanie 2023 roku, nie spodziewałam się takiego wyniku na 1500 metrów - przyznaje Magdalena Czyszczoń. - Pojechałam bardzo dobrze, to mój najlepszy w życiu czas na Arenie Lodowej, do tej pory rekord to 2.03, dziś pojechałam dwie sekundy szybciej. To dobry prognostyk przed mistrzostwami Europy - dodaje.