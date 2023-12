To oczywiście nie oznacza, że Rosjanie pojawią się w Paryżu. Część dyscyplin, jak na przykład jeździectwo, stara się różnymi sposobami zamknąć im drogę do startu . Zresztą sami Rosjanie mają na ten temat zróżnicowane zdanie. Absolutną przeciwniczką startu w neutralnych barwach jest Jelena Wialbe.

Bardzo nam przykro, że nie jedziemy na międzynarodowe zawody. Kiedy powiedzą: tu jest flaga, tu jest hymn, jesteś Rosjaninem, to pojedziemy. A teraz... To nie jest smutek. Smutek pojawia się wtedy, gdy matki zostają bez synów. W tej chwili nie jestem gotowa na wymianę naszej flagi na białą szmatę

"Wszyscy jesteśmy bezwartościowi"

"Jeśli nasz kraj nie będzie teraz zjednoczony, wszyscy będziemy bezwartościowi . Wiem po sobie, jak krótkie jest życie sportowca. Uprawiałam sport od 9 do 30 roku życia. Czym jednak różni się osoba, która bardzo dobrze uczyła się w szkole, ukończyła studia, dostała prestiżową pracę, ale wraz z powstaniem Północnego Okręgu Wojskowego wyruszyła w obronie ojczyzny? Jest w tym pewna niesprawiedliwość wobec ludzi, którzy teraz bronią nas i naszej suwerenności. Tyle dzisiaj rozmawialiśmy o dzieciach, o tym, jak je wychowywać, o patriotyzmie. A jeśli im tego wszystkiego dzisiaj nie wyjaśnimy, to nic już nie zrozumieją" - perorowała Wialbe.

Na koniec zdobyła się również na kolejną laurkę dla Władimira Putina. Zapytana o to, jakie miałaby życzenie od złotej rybki, odpowiedziała, że poprosiłaby o zdrowie dla swojego przywódcy, którego kocha do szaleństwa...

"Prawdopodobnie pierwszą rzeczą o którą prosiłabym i mówię to całkiem szczerze, jest to, aby złota rybka zapewniła prezydentowi jak najwięcej zdrowia. Kocham naszego prezydenta do szaleństwa, jest on ostatnim z Mohikaninem" - zakończyła Wialbe.