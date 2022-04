Wywołała w Rosji skandal, teraz znów uderza. "To tylko brud i kłamstwa"

Anastasija Tatalina stoi u progu wielkiej kariery w narciarstwie dowolnym. Ma dopiero 21 lat, a w minionym roku sięgnęła już po mistrzostwo świata w konkurencji big air.

Po zakończeniu zimowych zmagań zdecydowała się na odważny krok, informując o skandalach, do jakich miało dochodzić w rosyjskiej federacji.

Jak przyznała, działacze domagali się od niej pieniędzy pochodzących ze zdobytych nagród. Jej matka poszła nawet o krok dalej sugerując, że jej córka otrzymywała od trenerów propozycje o charakterze intymnym i była nękana.

Młodszą koleżankę poparł rosyjski snowboardzista amerykańskiego pochodzenia - Vic Wild.

Reklama

Anastasija Tatalina o skandalu w Rosji. Namawiali ją do zmiany obywatelstwa

Anastasija Tatalina ma spotkać się z ministrem sportu. Zanim do tego dojdzie, podzieliła się jednak z reakcjami, jakie spotkały ją ze strony trenera i związku.

- W odpowiedzi na mój apel nie ma ani jednej konstruktywnej odpowiedzi. Tylko brud i kłamstwa. Jak zrozumiałam Aleksieja Kuraszowa (prezesa Rosyjskiej Federacji Freestyle - przyp. red.), sugeruje on zmianę mojego obywatelstwa. Gdybym miała taki zamiar, po prostu bym to zrobiła, a nie próbowała zajmować się problemami, które istnieją w naszym sporcie i o których wielu boi się rozmawiać, wiedząc, co ich dalej czeka. Nawiasem mówiąc, Nikita Wasiliew (trener - przyp. red.) zaproponował mi zmianę reprezentacji narodowej na zgrupowaniu w listopadzie. Kilka miesięcy przed igrzyskami... - zdradziła Anastasija Tatalina w rozmowie z portalem Sport-express.ru.