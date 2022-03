Po napaści Rosji na Ukrainę państwo Władimira Putina objęte zostało licznymi sankcjami - przede wszystkim gospodarczymi, lecz rugować przedstawicieli "Sbornej" nie waha się również świat sportu. Międzynarodowe federacje w wielu przypadkach podjęły decyzję o usunięciu Rosjan i Białorusinów z rywalizacji. W najlepszym dla nich wypadku mogą oni startować, lecz pod neutralną flagą.

Wojna w Ukrainie. IBU wyklucza Rosjan ze swoich struktur

Wśród tych władz, który nie miał dla reprezentantów agresora litości znalazła się Międzynarodowa Unia Biathlonu. Jak poinformowała, rozpoczęła procedurę usunięcia ze swoich struktur rosyjskiego związku.

"Decyzja ta jest następstwem wcześniejszych środków podjętych przez Zarząd IBU, uniemozliwiających rosyjskim i białoruskim sportowcom udział w imprezach" - czytamy. Jak dodano w komunikacie, władze związków zarówno w Rosji, jak i na Białorusi "nie wypełniły swoich zobowiązań humanitarnych".

Związki państw, co do których planuje się wykluczenie mają siedem dni, by ustosunkować się do decyzji. Niemal pewnym jest, że będą starały się składać odwołania - przedstawiciele rosyjskich władz zapowiadali to już jakiś czas temu w odniesieniu do wszystkich dyscyplin. Jednocześnie, Rosja zaczęła już organizację własnych zawodów, poza auspicjami IBU - w dniach 14-16 marca odbyły się one w Ufie.