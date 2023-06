Wygląda na to, że igrzyska są uratowane. MKOl może odetchnąć z ulgą

Przebieg zdarzeń jest o tyle nieoczekiwany, że do gry wkracza Szwecja. A zatem kraj, który po pierwsze przegrał rywalizację o zimowe igrzyska olimpijskie w 2026 roku (przyznane Włochom - Mediolanowi i Cortinie d'Ampezzo), a po drugie zrezygnował już z ubiegania się o ich kolejną edycję w 2030 roku. Szwedzi uznali, że w ogóle nie będą się ubiegali o przeprowadzenie tej imprezy.

Stany Zjednoczone pomagają MKOl w swoim interesie

Amerykanom zależy na tym, aby ugościć zimowe igrzyska olimpijskie w Utah dopiero w 2034 roku, tak aby nie weszły one w 2030 roku w kolizję z przyznanymi już Stanom Zjednoczonym letnim igrzyskom w Los Angeles. Zaczęli zatem namawiać Szwedów do powrotu do starań o imprezę za siedem lat.