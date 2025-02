Wydawało się, że to koniec, zapachniało dyskwalifikacją. Trudne chwile naszego medalisty mistrzostw świata

Damian Żurek to medalista mistrzostw świata w łyżwiarstwie szybkim na 500 metrów. Za trzy tygodnie w Hamar znowu stanie do walki o podium i widać, że jego forma rośnie. Polak przyprawił jednak kibiców o mocniejsze bicie serca w rywalizacji na 1000 metrów w Pucharze Świata w Tomaszowie Mazowieckim. Wydawało się, że to już jest koniec, a on jednak był najlepszym z naszych zawodników.