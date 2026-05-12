Wybuchowe wybory, paszport Gruzji i bunt potęg. Polska języczkiem u wagi w FIS

W 2021 roku Johan Eliasch dał nadzieję na nowoczesne zarządzanie w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardu (FIS). Miliarder, który doskonale odnalazł się w biznesie, miał być gwarantem finansowego sukcesu. Eliasch mamił złotymi czasami i wzrostem nagród pieniężnymi, które miały być porównywalne do tych w tenisie. FIS jest jednak daleka od tego.

Zamiast tego, mamy finansową klapę FIS - po przegranych procesach związanych z rozwiązaniem z FIS Marketing AG - i brak przejrzystości finansów, ale też autorytarny styl rządzenia Eliascha. Wiele nacji ma mu za złe to, że chce przeforsować powrót Rosji do rywalizacji.

Gruzja na ratunek szefowi FIS

Nie dziwi zatem, że największe narciarskie potęgi - Niemcy, Austria, Szwajcaria - mają tego dość i chcą zmiany. Wciąż mają mu za złe to, że w 2022 roku, kiedy był jedynym kandydatem, nie było głosowania. Wtedy 47 ze 117 delegatów w proteście opuściło salę. To jednak nie przeszkodziło w jego wyborze.

Od tego czasu od Eliascha odwróciła się Szwecja, z której pochodzi. Nie nominowała go także Wielka Brytania, która stała za nim w 2021 i 2022 roku. Tym razem ta postawiła na Viktorię Gosling. Statut FIS jest tak skonstruowany, że kandydaci na prezydenta mają poparcie kraju, którego paszport posiadają. Eliasch zatem nie chce oddać władzy i postarał się o pomoc Gruzji. Ta dała mu paszport i zgłosiła do wyborów.

Mocny mandat Polski

FIS ogłosiła właśnie listę kandydatów na prezydenta organizacji. Poza Eliaschem i wspomnianą Gosling są jeszcze Dunka Anna Harboe Falkenberg, Alexander Ospelt z Liechtensteinu i Amerykanin Dexter Paine. To wyraźny sygnał, że wiele krajów nie chcę już Eliascha w roli sternika FIS.

By jednak pozbawić go tego stanowiska, potrzebne będzie najpewniej zawiązanie szerokiej koalicji. Być może ta powstanie w ramach Europejskiej Federacji Narciarskiej i Snowboardu (FESA). Jej szefową jest Austriaczka Roswitha Stadlober, a jednym z wiceprezydentów Wojciech Gumny, wiceprezes Polskiego Związku Narciarskiego (PZN). Polska, podobnie jak m.in. Austria, Niemcy, Szwajcaria, czy Włochy, dysponuje mocnym mandatem, bo w wyborach nasz kraj ma trzy głosy. Z naszym krajem zatem trzeba się liczyć i choćby ze względu na liczbę głosów, Polska z pewnością będzie brała udział w zakulisowych rozmowach o przyszłości FIS.

Wybory wymagają uzyskania bezwzględnej większości, a zatem opozycja wobec Eliascha będzie miała szansę tylko wtedy, kiedy poprze jednego z kandydatów. Kongres FIS zaplanowany jest na dni 10-11 czerwca. Ma się odbyć w stolicy Serbii Belgradzie.

Johan Eliasch JOE KLAMAR AFP

Przy stoliku od lewej: Maciej Maciusiak, Adam Małysz i Wojciech Gumny Maciek Jonek Reporter

Johan Eliasch LIONEL BONAVENTURE AFP

