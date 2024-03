Wstydliwy i niewygodny temat wraca. Działacz PZN był "mózgiem" tej haniebnej akcji

Był cenionym działaczem Polskiego Związku Narciarskiego i komentatorem Polskiego Radia. Nazywano go "mózgiem akcji góralskiej"

"W tym okresie zakochał się w wyjątkowej góralce. Maria Szatkowska z domu Stopka-Olesiak urodziła się w 1906 roku. Pochodziła z wielodzietnej rodziny Marianny z Krzeptowskich i Wojciecha Stopki-Olesiaka. To, że nasza rodzina zachowała czyste sumienie (mimo działalności kolaboracyjnej Henryka), było wynikiem niezwykle przyzwoitego zachowania się mojej babci w czasie wojny. To prawdziwa góralka, która dała sobie doskonale radę i w okresie okupacji niemieckiej, i potem - po 1945 roku - w trudnych czasach stalinizmu. Była twarda. Jak ziemia, która ją wychowała" - pisał Szatkowski na łamach "Uważam Rze Historia" .

Henryk Szatkowski, znany w środowisku zakopiańskich narciarzy i taterników, był przyjacielem Józefa Oppenheima i Stanisława Faechera. Jednocześnie przyjaźnił się z Aleksandrem Bobkowskim, prezesem PZN, zięciem prezydenta Ignacego Mościckiego i zapalonym działaczem narciarskim. Komentował dla Polskiego Radia wielkie zawody narciarskie w Zakopanem (1927). Odegrał także ważną rolę podczas ich organizacji i zrobił wiele dobrego dla rozwoju polskiego narciarstwa oraz Zakopanego jako "zimowej stolicy Polski". W dniach od 5 do 10 lutego 1929 roku rozegrano w Zakopanem wielkie zawody FIS, uznane później za mistrzostwa świata FIS. Szatkowski należał do tzw. prezydium komitetu organizacyjnego i do kierownictwa zawodów. Komentował w trzech językach dla Polskiego Radia wielki konkurs skoków narciarskich na Krokwi (1929). Za swoją pracę otrzymał specjalne podziękowanie. Dzięki swym wpływom i znajomościom przeforsował wraz z Bobkowskim kilka inicjatyw na terenie Zakopanego i Tatr, które w sposób znaczący wpłynęły na dalszy rozwój turystyki oraz sportów zimowych. Były nimi: budowa kolei linowej na Kasprowy Wierch (1936), linowo-terenowej na Gubałówkę (1938), a także organizacja mistrzostw świata FIS w Zakopanem w lutym 1939 roku

"Z racji pełnionej w PZN funkcji Szatkowski wielokrotnie wyjeżdżał w latach 1938-1939 na zawody narciarskie do Austrii i Niemiec. Według relacji dyrektora Muzeum Tatrzańskiego Juliusza Zborowskiego do kraju wracał zawsze zachwycony Niemcami. Zwłaszcza ich organizacją, porządkiem i dobrobytem. Otwarcie manifestował swoje germanofilskie poglądy. Wywoływało to niemałe zdziwienie w Zakopanem. Mimo narastającej atmosfery zbliżającego się nieuchronnie konfliktu zbrojnego z III Rzeszą nikt się jednak poważnie tą kwestią nie zajął. W czasie kampanii wrześniowej znalazł się poza Zakopanem. Według relacji kilku świadków z tzw. procesu góralskiego pod Tatry miał powrócić w październiku 1939 roku. I niemalże od razu zaczął wtedy namawiać grupę górali, w tym Wacława Krzeptowskiego, do współpracy z Niemcami" - to kolejny fragment z artykułu Szatkowskiego w "Uważam Rze Historia".