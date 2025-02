Wstrząsająca relacja polskiej medalistki mistrzostw świata. "Nie było szansy na przyszycie palca"

To nie wydarzyło się w lodowej rynnie. Wyciągaliśmy boba z busa. Były drewniane skrzynie i całe płozy w nich latały. Tam, gdzie ciągnęłam boba, to został mi palec. Jak popchnęli go, to płoza przecięła mi palec. Ten dodatkowo utknął między płozą a skrzynią. Nie było szansy na przyszycie palca, bo on był martwy. Bali się go nawet przyszywać, żeby nie pojawiła się martwica. Można było jeszcze zrobić przeszczep skóry, ale to wiązałoby się z długim pobytem w szpitalu. Najszybszą i najrozsądniejszą opcją było docięcie kawałka kości i rozszarpanie mięsa, żeby złapać skórę

~ opowiadała.