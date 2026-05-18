Wstrząs po igrzyskach w polskiej kadrze. Nowy prezes już zwalnia

Przez osiem ostatnich lat kadrę Polski w short tracku prowadzili Urszula Kamińska i Gregory Durant.

- I trzeba podkreślić, że w ciągu tych ostatnich ośmiu lat short track w Polsce zrobił bardzo duży postęp i był to dobry okres dla tej dyscypliny. Ostatni sezon olimpijski nie potoczył się jednak tak, jak oczekiwaliśmy. To był trudny czas i uznaliśmy, że potrzebny jest nowy impuls, świeża energia i nowe spojrzenie - wyjaśnił Konrad Niedźwiedzki, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

Annie Sarrat ma doprowadzić Polskę do olimpijskiego medalu

Nową trenerką reprezentacji Polski w short tracku została Annie Sarrat, a jej celem jest pierwszy w historii medal olimpijski.

Objęcie stanowiska trenera polskiej reprezentacji to dla mnie ogromne wyzwanie, ale też wielka szansa. Ta grupa ma renomę, a wyniki osiągane w ostatnich latach na arenie międzynarodowej pokazują, jak duży zrobiła postęp. Widzę w tej drużynie ogromny potencjał i dlatego uznałam, że dołączenie do tego projektu to naprawdę wyjątkowa okazja

Sarrat, pochodząca z Kanady, była reprezentantką Francji w short tracku. Później rozpoczęła karierę trenerską, pracując w Kanadzie, gdzie budowała system szkolenia, a jej wychowankami są m.in. mistrzowie olimpijscy. Po powrocie do Europy pracowała m.in. z reprezentacjami Francji i Holandii.

- Annie Sarrat to bardzo doświadczona trenerka, która współpracowała z wieloma reprezentacjami. Ma ogromne międzynarodowe doświadczenie, które chcemy teraz wykorzystać w Polsce. Najważniejszym celem pozostaje zdobycie pierwszego historycznego medalu olimpijskiego w short tracku. Rozmawialiśmy o tym z trenerką i właśnie temu podporządkowany będzie cały najbliższy cykl olimpijski - zaznacza Niedźwiedzki.

Sarrat podkreśla, że polscy zawodnicy mają nie tylko wielkie możliwości, ale również wielkie ambicje.

- Wierzę, że mistrzów się tworzy, a każdy zawodnik, który ma odpowiednią determinację i jest gotowy ciężko pracować, może zostać mistrzem. Dlatego uważam, że w Polsce mamy realną szansę zbudować zespół zdolny do zdobywania medali. Tak, naszym celem jest wywalczenie pierwszego w historii medalu olimpijskiego i na tym będziemy się bardzo mocno koncentrować - dodaje nowa trenerka polskiej kadry.

- Oczywiście po drodze czekają nas mistrzostwa i zawody cyklu World Tour, w których również chcemy regularnie walczyć o najwyższe miejsca. Jednak nadrzędnym celem na najbliższe cztery lata pozostaje medal igrzysk olimpijskich. Dlatego właśnie podpisaliśmy czteroletni kontrakt, ponieważ chcemy dać trenerce czas na zbudowanie odpowiedniego zespołu, sztabu i relacji z zawodnikami. Wierzymy, że spokojna i długofalowa praca pozwoli dobrze przygotować reprezentację do igrzysk olimpijskich - mówi prezes Niedźwiedzki.

Już w najbliższych dniach rozpocznie się pierwsze zgrupowanie polskiej kadry short tracku, które poprowadzi Sarrat.

- Najważniejsze teraz będzie poznanie się, budowanie atmosfery i zgrania w drużynie. Oczywiście będzie też czas na ciężką pracę i trening, ale równie ważne jest stworzenie dobrej relacji wewnątrz zespołu. Nie miałam jeszcze okazji poznać zawodników osobiście, dlatego z dużą niecierpliwością czekam na ten pierwszy wspólny obóz - dodaje trenerka.

Annie Sarrat

Konrad Niedźwiedzki

Urszula Kamińska i Gregory Durand

