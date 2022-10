Witold Bańka: WADA jest zaniepokojona opóźnieniem w sprawie Walijewej

"WADA jest zaniepokojona trwającym opóźnieniem w sprawie Kamiły Walijewej i poinformowała RUSADA, że jeśli sprawa nie zostanie szybko rozwiązana, skorzysta z prawa do wniesienia jej bezpośrednio do Trybunały Arbitrażowego ds. Sportu" - napisał na Twitterze Witold Bańka, szef Światowej Agencji Antydopingowej.

Przedmiotem sprawy jest werdykt w sprawie 16-letniej rosyjskiej gwiazdy. RUSADA, rosyjska agencja ds. antydopingowych, utajniła postępowanie w sprawie Walijewej.

Młoda Rosjanka była główną bohaterką afery, która ciągnie się od igrzysk olimpijskich w Pekinie. To właśnie wtedy w organizmie Walijewej wykryto zabronioną substancję, trimetazydynę.

RUSADA tłumaczy swoje postępowanie faktem, że w momencie ewentualnego wykroczenia Walijewa miała 15 lat, co powoduje, że jej zdaniem sprawa nie wymaga ujawnienia. WADA chce jednak skorzystać z innych środków, by skłonić do tego rosyjską agencję.