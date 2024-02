Wielkie nadzieje i duży zawód naszego mistrza świata. Aż musiał odreagować

Do Krynicy-Zdroju , gdzie po raz pierwszy w historii odbywał się Puchar Świata w snowboardzie , jechał naładowany dobrymi emocjami po ostatnim występie w Simonhoehe . W Austrii w końcu dotarł do ćwierćfinału i zajął szóste miejsce.

Świetne kwalifikacje Oskara Kwiatkowskiego i bolesna porażka

W Polsce chciał powalczyć o podium. I po eliminacjach można było mieć na nie nadzieje. Kwiatkowski zajął w nich bowiem trzecie miejsce, potwierdzając tym samym, że może się włączyć do walki o czołowe lokaty. Nasz mistrz świata był przy tym szalenie skoncentrowany. Starał się unikać ludzi, bo przecież w Polsce wszędzie dookoła było pełno znajomych.

Byłem rzeczywiście bardzo skupiony. Zawody w Polsce tej rangi odbywają się po raz pierwszy, więc to była zupełna nowość. Kiedy startuję za granicą, to nie ma takie szumu wokół mnie

W 1/8 finału Kwiatkowski trafił na znakomitego Austriaka Benjamina Karla . 38-latek to aktualny mistrz olimpijski. Doszło zatem do spotkania na szczycie. Bo walczyli ze sobą mistrz świata i złoty medalista olimpijski . Dodatkowo Karl ma już w kieszeni triumf w klasyfikacji generalnej PŚ w slalomie gigancie równoległym. Nasz zawodnik przegrał jednak rywalizację o 0,81 sek.

- Dzisiaj przegrałem, ale może w niedzielę wygram. Zaraz po tym starciu były nerwy, ale potem starałem się na chłodno przyjąć porażkę . Schowałem się, żeby w spokoju obejrzeć dalszą część zawodów. W ten sposób odreagowywałem. To mi pomaga, bo wtedy się uspokajam - mówił Polak.

Kwiatkowski w starciu z Karlem zdecydował się na wybranie czerwonej trasy. Ta była wolniejsza od niebieskiej na górze, ale szybsza na dole. Oskar Bom , trener naszej kadry, sugerował, by 27-latek wybrał niebieską trasę, ale ten ostatecznie postawił na czerwoną.

Zapytany o to, co pomyślał sobie, kiedy trafił na Karla, odparł: - Nie patrzyłem na nazwisko. Podszedłem do tego tak, że każdego trzeba traktować, jak silnego rywala. Bywało, że już z nim wygrywałem. Tym razem jednak przegrałem.