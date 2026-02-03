Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielki występ Polki w Andorze. Jest mistrzynią świata, historyczny sukces

Rafał Sierhej

Podczas gdy cały świat sportów zimowych wyczekuje startu igrzysk olimpijskich, w Księstwie Andory odbywają się mistrzostwa świata we freeride, a więc ekstremalnym zjeździe na nartach. Najlepiej w pierwszych mistrzostwach świata rozgrywanych w strukturach FIS spisała się Polka Zuzanna Witych. 33-latka wygrała rywalizację z czasem 80.33.

Uśmiechnięta narciarka w kasku i goglach owinięta flagą, trzyma mikrofon podczas wywiadu po zawodach, w tle wstawka z narciarką podczas jazdy na stoku.
Zuzanna WitychScreen freerideworldtour.commateriały prasowe

Już za kilka dni rozpocznie się impreza czterolecia w sportach zimowych. Mowa rzecz jasna o igrzyskach olimpijskich. W tym roku rywalizacja o najcenniejsze medale w sporcie odbędzie się na włoskiej ziemi. Całość potrwa aż do 22 lutego i bez wątpienia skupi uwagę całego świata. 

W oddalonym od Włoch o ponad 1000 kilometrów Księstwie Andory odbywają się pierwsze w historii mistrzostwa świata we freeride, które rozgrywane są po egidą Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. To dyscyplina sportu dość mało znana. Wywodzi się z ekstremalnej rywalizacji rowerowej.

Witych mistrzynią świata. Niewiarygodny sukces Polki

W FIS rzecz jasna chodzi o rywalizację na nartach. W obiekcie Ordino Arcalís we wtorek 3 lutego na starcie rywalizacji o medale mistrzostw świata stanęła międzyinnymi 33-letnia Polka - Zuzanna Witych. Dotychczas największe sukcesy urodzonej w Łodzi narciarki miały miejsce w Pucharze Świata, gdzie skończyła sezon na trzecim miejscu.

Po wyjeździe do Księstwa Andory ten stan rzeczy się zmienił. Polka wtorkową walkę zakończyła bowiem na pierwszym miejscu. Witych wygrała z czasem 80.33. Druga Kanadyjka Justine Dufour-Lapointe osiągnęła 76.33, a trzecia Amerykanka Molly Armaino równo 74.00.

Nie może więc dziwić, że sukcesem swojej zawodniczki bardzo chętnie chwali się Polski Związek Narciarski. "WOW! ZUZANNA WITYCH MISTRZYNIĄ ŚWIATA W FREERIDE! Niesamowite osiągnięcie naszej reprezentantki w pierwszych MŚ rozgrywanych w strukturach FIS!" - czytamy w mediach społecznościowych.

Na profilu PZN na portalu X.com dostępny jest także cały przejazd naszej mistrzyni świata. "Zobaczcie ten niesamowity przejazd Polki! Kapitalne osiągnięcie naszej reprezentantki w pierwszych MŚ rozgrywanych w strukturach FIS!" - napisano. Na nagraniu widać, że faktycznie jest to sport naprawdę ekstremalny.

Narciarka w białym kasku oraz goglach z uniesionymi w górę pięściami w geście radości, ubrana w sportową kurtkę z numerem 12 i logotypem sponsora na tle żółtego baneru reklamowego.
Świetny wynik Aleksandry Król-Walas we włoskiej CarezzieMarcin GolbaAFP
Narciarze stojący na stoku z widokiem na ośnieżone góry, w tle widoczne są inne osoby uprawiające sport zimowy oraz drzewa i budynki w otoczeniu górskim.
Które kraje europejskie oferują najlepsze warunki do nauki narciarstwa?materiały promocyjne
Grupa narciarzy korzystająca z dobrze przygotowanego stoku położonego w otoczeniu lasów, na pierwszym planie osoby z nartami i kijkami, w tle trasa narciarska biegnąca wśród drzew, widoczne również flagi i punkt obsługi przy stoku.
Stok na Nosalu w ZakopanemPaweł Murzyn East News
