Już za kilka dni rozpocznie się impreza czterolecia w sportach zimowych. Mowa rzecz jasna o igrzyskach olimpijskich. W tym roku rywalizacja o najcenniejsze medale w sporcie odbędzie się na włoskiej ziemi. Całość potrwa aż do 22 lutego i bez wątpienia skupi uwagę całego świata.

W oddalonym od Włoch o ponad 1000 kilometrów Księstwie Andory odbywają się pierwsze w historii mistrzostwa świata we freeride, które rozgrywane są po egidą Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. To dyscyplina sportu dość mało znana. Wywodzi się z ekstremalnej rywalizacji rowerowej.

Witych mistrzynią świata. Niewiarygodny sukces Polki

W FIS rzecz jasna chodzi o rywalizację na nartach. W obiekcie Ordino Arcalís we wtorek 3 lutego na starcie rywalizacji o medale mistrzostw świata stanęła międzyinnymi 33-letnia Polka - Zuzanna Witych. Dotychczas największe sukcesy urodzonej w Łodzi narciarki miały miejsce w Pucharze Świata, gdzie skończyła sezon na trzecim miejscu.

Po wyjeździe do Księstwa Andory ten stan rzeczy się zmienił. Polka wtorkową walkę zakończyła bowiem na pierwszym miejscu. Witych wygrała z czasem 80.33. Druga Kanadyjka Justine Dufour-Lapointe osiągnęła 76.33, a trzecia Amerykanka Molly Armaino równo 74.00.

Nie może więc dziwić, że sukcesem swojej zawodniczki bardzo chętnie chwali się Polski Związek Narciarski. "WOW! ZUZANNA WITYCH MISTRZYNIĄ ŚWIATA W FREERIDE! Niesamowite osiągnięcie naszej reprezentantki w pierwszych MŚ rozgrywanych w strukturach FIS!" - czytamy w mediach społecznościowych.

Na profilu PZN na portalu X.com dostępny jest także cały przejazd naszej mistrzyni świata. "Zobaczcie ten niesamowity przejazd Polki! Kapitalne osiągnięcie naszej reprezentantki w pierwszych MŚ rozgrywanych w strukturach FIS!" - napisano. Na nagraniu widać, że faktycznie jest to sport naprawdę ekstremalny.

