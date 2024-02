Wielki triumf Polaków. Kolejne efektowne zwycięstwo, rośnie nowa potęga

Polska niedziela w Kanadzie. Kapitalne zwycięstwo

To była polska niedziela w Quebecu, a serię sukcesów naszych sprinterów na koniec finału PŚ w Kanadzie rozpoczęła rywalizacja na 500 metrów. Powtórkę z sobotnich zmagań na tym dystansie zapewnili nam Piotr Michalski i Marek Kania . Pierwszy z Polaków prowadził ze świetnym czasem (34.72) aż do momentu, kiedy na lodzie pojawił się jego reprezentacyjny kolega. Kania mimo gorszego otwarcia na premierowych 100 metrach znakomicie przejechał rundę i finiszował z wynikiem 34,69 sekundy.

Obaj Polacy liderowali stawce aż do ostatniej pary i występu Amerykanina Jordana Stolza. Potrójny mistrz świata z ubiegłego roku z Heerenveen przejechał dystans z rezultatem 34,36 sekund, ustanawiając przy okazji nowy rekord toru w Quebecu. Na szczęście dla biało-czerwonych, gorzej od nich zaprezentował się Kanadyjczyk Laurent Dubreuil i tym samym doczekaliśmy się obu Polaków na podium . Zarówno dla Kani, jak i Michalskiego to drugi w karierze indywidualny medal PŚ.

To jednak było tylko preludium do tego, co czekało nas w rywalizacji drużynowej sprinterów. Tam Michalski i Kania byli wspomagani przez Żurka, który tym razem w zmaganiach indywidualnych zajął dziewiąte miejsce. Polacy w swojej parze spisali się świetnie, pokonali Kanadyjczyków i pozostało im tylko oczekiwać na to, co wydarzy się w dalszej fazie zawodów. Nikt już jednak nie był w stanie poprawić ich wyniku i nasz tercet odniósł drugie w tym sezonie efektowne zwycięstwo w sprincie drużynowym, po złotym medalu na ME w Heerenveen.