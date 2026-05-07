Wielki sukces Polski. Działacz PZN objął ważne stanowisko

Wojciech Gumny zasiada w zacnym gronie, bowiem prezydentką Europejskiej Federacji Narciarskiej i Snowboardu (FESA) jest Roswitha Stadlober, kierująca austriacką federacją, a jednym z wiceprezydentów były szef niemieckiego związku Franz Steinle.

Można powiedzieć, że wiceprezes Polskiego Związku Narciarskiego, zasiada w doborowym towarzystwie.

Wojciech Gumny: To jest duży sukces Polski. Będziemy decydować o tym, co się dzieje w FIS

FESA jest teraz naprawdę dużą organizacją, która ma realny wpływ na FIS. Jesteśmy odpowiednikiem UEFA w piłce nożnej. Zarząd FESA spotyka się dwa razy w miesiącu i dyskutujemy o sprawach związanych z narciarstwem, ale też sytuacją w FIS. Natomiast członkowie prezesi i wiceprezesi poszczególnych federacji spotykają się w ramach FESA dwa razy w roku. Wybór do zarządu FESA to jest na pewno duży sukces Polski, bo w tym momencie jesteśmy w gronie osób, którzy decydują o tym, co się dzieje w FIS. Jesteśmy krajem, z którym się liczą. Staliśmy się partnerem do rozmów o przyszłości narciarstwa

A propos FIS, to już 11 czerwca, a zatem w dniu rozpoczęcia piłkarskiego mundialu, odbędą się wybory na prezesa federacji. Od 2021 roku w FIS rządzi Johan Eliasch, ale wiele krajów jest niezadowolonych z tego, jak tę funkcje sprawuje szwedzko-brytyjski biznesmen. Zresztą, by utrzymać się przy władzy i móc kandydować, przyjął on niedawno gruzińskie obywatelstwo, bowiem nie został wskazany przez dwa wspomniane wcześniej kraje. Gruzja z kolei zgłosiła go do wyborów.

Poza nim kandydują jeszcze: Alexander Ospelt z Liechtensteinu, Dunka Anna Harboe Falkenberg, Amerykanin Dexter Paine i Brytyjka Victoria Gosling. Do 20 maja FIS dokona przeglądu kandydatów.

- Jeszcze nie ma decyzji kogo poprze FESA. Ta na pewno będzie, ale po 20 maja. Mamy dość dużą siłę, a większość kandydatów wywodzi się z FESA - przyznał Gumny.

- FESA to mocna organizacja, chyba nawet najmocniejsza, która działa niezależnie od struktur FIS. My, jako Polska jesteśmy w gronie liczących się krajów, jeśli chodzi o głos w FIS, bo mamy podobnie jak Austria, Włochy, czy Szwajcaria, trzy głosy. Będąc członkiem FESA uczestniczymy też w ważnych rozmowach zakulisowych - dodał.

Wiadomo, że w tych wyborach FIS żaden z Polaków nie będzie kandydatem nawet do Rady FIS. Gumny nie wyklucza jednak, że to się może zmienić w kolejnych. Warto dodać, że niedawno zakopiańczyk zapowiedział, że nie będzie kandydatem na prezesa PZN. Jak do tej pory jedyną osobą, która ogłosiła chęć startu w wyborach, jest Apoloniusz Tajner.

Czym jest FESA?

Protoplastą FESA była Organizacja Federacji Narciarskich w Alpach (OPA), która została założona w 1972 roku. Początkowo zrzeszała ona 10 krajowych związków narciarskich z regionu alpejskiego.

Koordynowała ona zawody narciarskie współpracy z Międzynarodową Federacją Narciarską (FIS) lub Międzynarodową Unią Biathlonu (IBU) oraz krajowymi związkami narciarskimi.

W 2018 roku organizacja z siedzibą w Planegg koło Monachium uzyskała status zarejestrowanego stowarzyszenia. Głównym celem było i jest przygotowanie młodych sportowców do kolejnego poziomu rywalizacji i zapewnienie im pierwszego międzynarodowego doświadczenia.

Najważniejsze zawody organizowane przez FESA to jest Puchar Kontynentalny w biegach narciarskich, a także rywalizacja w Alpen Cup w skokach narciarskich. Obecnie FESA liczy 19 członków. Polska przystąpiła do tej organizacji w 2022 roku, a w 2023 roku OPA zmieniła właśnie nazwę na FESA.

Przy stoliku od lewej: Maciej Maciusiak, Adam Małysz i Wojciech Gumny Maciek Jonek Reporter

Roswitha Stadlober, prezeska Austriackiej Federacji Narciarskiej oraz Europejskiej Federacji Narciarstwa i Snowboardu Pierre Teyssot/DPPI AFP

Johan Eliasch - prezydent FIS JOE KLAMAR AFP

Oświadczenie po spotkaniu na PGE Narodowym. "Wzywamy prezesa Radosława Piesiewicza do niezwłocznego złożenia dymisji" Polsat Sport