Wielki sukces Polski. Działacz PZN objął ważne stanowisko

Tomasz Kalemba

Spotkanie działaczy Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardu (FIS) w słoweńskim Portorożu było też okazją do wyboru władz Europejskiej Federacji Narciarskiej i Snowboardu (FESA). Te okazały się sukcesem Polskiego Związku Narciarskiego (PZN), bowiem wiceprezydentem organizacji został zakopiańczyk Wojciech Gumny. Polak, mający realny wpływ na działania w FIS, to sytuacja, której nie było do tej pory.

Wojciech Gumny i grupa mężczyzn w zimowych kurtkach i czapkach przy barierce, z emblematami polskiej drużyny.
Wojciech GumnyTomasz MarkowskiNewspix.pl

Wojciech Gumny zasiada w zacnym gronie, bowiem prezydentką Europejskiej Federacji Narciarskiej i Snowboardu (FESA) jest Roswitha Stadlober, kierująca austriacką federacją, a jednym z wiceprezydentów były szef niemieckiego związku Franz Steinle.

Można powiedzieć, że wiceprezes Polskiego Związku Narciarskiego, zasiada w doborowym towarzystwie.

Wojciech Gumny: To jest duży sukces Polski. Będziemy decydować o tym, co się dzieje w FIS

FESA jest teraz naprawdę dużą organizacją, która ma realny wpływ na FIS. Jesteśmy odpowiednikiem UEFA w piłce nożnej. Zarząd FESA spotyka się dwa razy w miesiącu i dyskutujemy o sprawach związanych z narciarstwem, ale też sytuacją w FIS. Natomiast członkowie prezesi i wiceprezesi poszczególnych federacji spotykają się w ramach FESA dwa razy w roku. Wybór do zarządu FESA to jest na pewno duży sukces Polski, bo w tym momencie jesteśmy w gronie osób, którzy decydują o tym, co się dzieje w FIS. Jesteśmy krajem, z którym się liczą. Staliśmy się partnerem do rozmów o przyszłości narciarstwa
powiedział Gumny w rozmowie z Interia Sport.

A propos FIS, to już 11 czerwca, a zatem w dniu rozpoczęcia piłkarskiego mundialu, odbędą się wybory na prezesa federacji. Od 2021 roku w FIS rządzi Johan Eliasch, ale wiele krajów jest niezadowolonych z tego, jak tę funkcje sprawuje szwedzko-brytyjski biznesmen. Zresztą, by utrzymać się przy władzy i móc kandydować, przyjął on niedawno gruzińskie obywatelstwo, bowiem nie został wskazany przez dwa wspomniane wcześniej kraje. Gruzja z kolei zgłosiła go do wyborów.

Poza nim kandydują jeszcze: Alexander Ospelt z Liechtensteinu, Dunka Anna Harboe Falkenberg, Amerykanin Dexter Paine i Brytyjka Victoria Gosling. Do 20 maja FIS dokona przeglądu kandydatów.

- Jeszcze nie ma decyzji kogo poprze FESA. Ta na pewno będzie, ale po 20 maja. Mamy dość dużą siłę, a większość kandydatów wywodzi się z FESA - przyznał Gumny.

- FESA to mocna organizacja, chyba nawet najmocniejsza, która działa niezależnie od struktur FIS. My, jako Polska jesteśmy w gronie liczących się krajów, jeśli chodzi o głos w FIS, bo mamy podobnie jak Austria, Włochy, czy Szwajcaria, trzy głosy. Będąc członkiem FESA uczestniczymy też w ważnych rozmowach zakulisowych - dodał.

Wiadomo, że w tych wyborach FIS żaden z Polaków nie będzie kandydatem nawet do Rady FIS. Gumny nie wyklucza jednak, że to się może zmienić w kolejnych. Warto dodać, że niedawno zakopiańczyk zapowiedział, że nie będzie kandydatem na prezesa PZN. Jak do tej pory jedyną osobą, która ogłosiła chęć startu w wyborach, jest Apoloniusz Tajner.

Czym jest FESA?

Protoplastą FESA była Organizacja Federacji Narciarskich w Alpach (OPA), która została założona w 1972 roku. Początkowo zrzeszała ona 10 krajowych związków narciarskich z regionu alpejskiego.

Koordynowała ona zawody narciarskie współpracy z Międzynarodową Federacją Narciarską (FIS) lub Międzynarodową Unią Biathlonu (IBU) oraz krajowymi związkami narciarskimi.

W 2018 roku organizacja z siedzibą w Planegg koło Monachium uzyskała status zarejestrowanego stowarzyszenia. Głównym celem było i jest przygotowanie młodych sportowców do kolejnego poziomu rywalizacji i zapewnienie im pierwszego międzynarodowego doświadczenia.

Najważniejsze zawody organizowane przez FESA to jest Puchar Kontynentalny w biegach narciarskich, a także rywalizacja w Alpen Cup w skokach narciarskich. Obecnie FESA liczy 19 członków. Polska przystąpiła do tej organizacji w 2022 roku, a w 2023 roku OPA zmieniła właśnie nazwę na FESA.

Grupa osób ubranych elegancko stoi przy wysokim stoliku, na którym znajduje się bukiet pomarańczowych róż, kieliszki szampana oraz kartonik ozdobny.
Przy stoliku od lewej: Maciej Maciusiak, Adam Małysz i Wojciech GumnyMaciek JonekReporter
Kobieta w sportowej kurtce i dużych czerwonych okularach przeciwsłonecznych, z charakterystycznymi kolczykami w kształcie płatków śniegu, stoi na tle jasnego nieba.
Roswitha Stadlober, prezeska Austriackiej Federacji Narciarskiej oraz Europejskiej Federacji Narciarstwa i SnowboarduPierre Teyssot/DPPIAFP
Johan Eliasch - prezydent FIS
Johan Eliasch - prezydent FISJOE KLAMARAFP
  • Redakcja