Snowboard. Aleksandra Król na podium klasyfikacji generalnej PŚ

Mała Kryształowa Kula wymknęła się Oskarowi Kwiatkowskiemu

W rywalizacji panów Oskar Kwiatkowski, który do Rogli przyjechał jako lider klasyfikacji generalnej PŚ w slalomie gigancie równoległym, miał rywalizować o Małą Kryształową Kulę z Austriakiem Andreasem Prommeggerem. Tymczasem obu panów podzielił Włoch Roland Fischnaller. To on sięgnął po trofeum, choć potrzebował do tego wpadki Polaka i Austriaka i jeszcze zwycięstwa w zawodach. To mu się udało.