Tory do saneczek, skeletonu i bobslejów to wąskie gardło organizacji każdych zimowych igrzysk olimpijskich. Jeżeli imprezę chce przeprowadzić miasto czy region, w którym takiego toru nie ma, komplikacje są potężne. Budowa takiego obiektu to potężne koszty i procedury, związane chociażby z ochroną środowiska i ekologią. Z tego powodu chociażby starający się o igrzyska zimowe w 2030 roku Szwedzi planują zawody saneczkowe i bobslejowe rozgrywać w Siguldzie na Łotwie, gdzie taki tor istnieje - odbywają się na nim chociażby mistrzostwa Polski, gdyż my podobnego obiektu nie mamy.