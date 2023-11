Wielki problem Polaków, Małysz nie przebierał w słowach. "Kadra w zasadzie nie istnieje"

Kombinacja norweska, czyli połączenie skoków i biegów narciarskich, to dyscyplina mająca bogate tradycje, choć w ostatnich latach jej prestiż podupada. Wymaga bowiem katorżniczego treningu i w wielu krajach zwyczajnie brakuje zawodników do jej uprawiania. Coraz mniej nacji pojawia się w Pucharze Świata, stąd nawet zagrożenie, że wypadnie z programu igrzysk olimpijskich.

W Polsce zresztą również borykamy się z takimi kłopotami, bo jedynym przedstawicielem naszej kadry, zdobywającym punkty PŚ, jest Joanna Kil.

Adam Małysz: Można być trenerem, który machnie na skoczni i idzie się położyć. WIDEO / PZN / PZN

"Kadra w zasadzie nie istnieje". Małysz nie przebierał w słowach

Obecnie jedynym zawodnikiem w naszym kraju, który prezentuje poziom predestynujący go do występów w Pucharze Świata, ale absolutnie nie do walki o czołowe lokaty, jest Andrzej Szczechowicz. Co gorsza, nie widać nie tylko kandydatów do reprezentacji, ale i potencjalnych następców czy młodych talentów.

W zasadzie kadra seniorska nie istnieje, jest tylko Andrzej Szczechowicz, mamy kilku juniorów, ale też nie ma ich zbyt dużo. Prowadzi ją duet Marusarz-Kupczak, którzy konsultują się z Austriakami ~ mówił Małysz w rozmowie z Polskim Radiem.

"U nas jest bardzo duży problem. Myśleliśmy, że ci młodzi trenerzy, którzy chcą się kształcić, którzy współpracują z Austriakami, sobie poradzą. Na razie wygląda to tak sobie" - dodał prezes PZN.

Pójdą drogą kadry kobiet w skokach?

Wspomniana współpraca z trenerami z Austrii nie układa się jednak tak, by dać impuls do rozwoju. Jednym z pomysłów na to, by jakoś rozruszać kombinację norweską w Polsce, jest pójście drogą kobiecej kadry w skokach narciarskich i zatrudnienie trenera z zagranicy.

Po sezonie musimy się zastanowić, co dalej. Czy tak jak w skokach kobiet czy w biegach postawić na „górną półkę” i zatrudnić trenera z prawdziwego zdarzenia czy rozwiązać to inaczej. Współpraca z Austriakami wychodzi nie do końca tak, jak powinna. Wyobrażaliśmy sobie, że będzie to na wyższym poziomie ~ powiedział prezes PZN.

Skąd w ogóle wzięła się współpraca ze specjalistami z innych krajów? "FIS wręcz nakazał mocniejszym w tej dyscyplinie krajom, by pomogły tym słabszym państwo w rozwoju. Są przymiarki do tego, że kolejne igrzyska we Włoszech mogą stać się dla kombinacji norweskiej ostatnimi, bo nie ma zainteresowania" - tłumaczy Małysz.

Adama Małysz / Damian Klamka / East News

Szczepan Kupczak / AFP