Wielki prestiż dla Polaka. Dopiął swego, został wybrany. "Ogromne wyróżnienie"

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Jak podał w piątek Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego, były prezes tej federacji Rafał Tataruch został wybrany członkiem Rady Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU Council). "Wierzę, że mogę wnieść praktyczne doświadczenie, energię i perspektywę nastawioną na rozwój" - pisał podczas promocji kandydatury. Od razu zamieszczono gratulacje.

Rafał Tataruch, były prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego
Rafał Tataruch - prezes PZŁSPaweł Skrabamateriały prasowe

Prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego z lat 2018-2026 (opuścił stanowisko w kwietniu) Rafał Tataruch został wybrany członkiem Rady Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU Council). Nigdy wcześniej żaden nasz rodak nie pełnił takiej funkcji.

To ogromne wyróżnienie zarówno dla Rafała Tatarucha, jak i całej łyżwiarskiej społeczności. Gratulujemy!
czytamy we wpisie PZŁS

Rafał Tataruch wchodzi do ISU Council. Będzie wspierał globalny rozwój łyżwiarstwa

"Duża sprawa. Oby oznaczało to powrót Polski do kalendarza Pucharów Świata oraz dużych imprez mistrzowskich" - skomentował na X profil Sportowy Rytm Dnia.

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"Chciałbym być aktywnym i odpowiedzialnym członkiem ISU Council, ponieważ mocno wierzę w pracę zespołową, długofalowy rozwój i współpracę międzynarodową. Wierzę, że mogę wnieść praktyczne doświadczenie, energię i perspektywę nastawioną na rozwój do przyszłej pracy ISU. Łyżwiarstwo nie ma granic: geograficznych, organizacyjnych ani kulturowych. Razem możemy dalej budować silną, zrównoważoną i trwałą przyszłość dla zawodników, trenerów, federacji i przyszłych pokoleń" - tak 50-latek argumentował kandydaturę na swojej stronie internetowej.

Wymienił tam też swoje sukcesy w roli prezesa (m.in. projekty infrastrukturalne) ale i jako nauczyciela akademickiego (ponad 100 opublikowanych prac naukowych).

Moim celem jako członka ISU Council jest wspieranie globalnego rozwoju łyżwiarstwa, szczególnie w krajach z rosnącym potencjałem. Doświadczenie Polski pokazuje, że długofalowy rozwój jest możliwy przy dobrej strategii, współpracy i inwestycjach. Uważam, że federacje, które konsekwentnie inwestują w infrastrukturę, zawodników i współpracę międzynarodową, powinny aktywnie współtworzyć przyszły kierunek łyżwiarstwa w ISU
przekonywał
Mężczyzna ubrany w czerwoną bluzę wręcza bukiet czerwonych i białych goździków kobiecie, oboje są uśmiechnięci, znajdują się w hali lotniska.
Natalia Maliszewska i Rafał Tataruch, 2018 r.Tomasz JastrzębowskiEast News
Mężczyzna w garniturze trzyma mikrofon i teczkę, stoi przed roll-upem z logotypami i wizerunkiem uśmiechniętej kobiety.
Rafał Tataruch, 14.10.2022 r.Tomasz JastrzębowskiEast News
Dwóch mężczyzn w garniturach stoi obok siebie przy mikrofonie; jeden z nich nosi maseczkę ochronną, drugi mówi do mikrofonu.
Po prawej: Rafał TataruchJurij Kodrun - International Skating UnionGetty Images


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