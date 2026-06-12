Wielki prestiż dla Polaka. Dopiął swego, został wybrany. "Ogromne wyróżnienie"

Prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego z lat 2018-2026 (opuścił stanowisko w kwietniu) Rafał Tataruch został wybrany członkiem Rady Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU Council). Nigdy wcześniej żaden nasz rodak nie pełnił takiej funkcji.

To ogromne wyróżnienie zarówno dla Rafała Tatarucha, jak i całej łyżwiarskiej społeczności. Gratulujemy!

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Rafał Tataruch wchodzi do ISU Council. Będzie wspierał globalny rozwój łyżwiarstwa

"Duża sprawa. Oby oznaczało to powrót Polski do kalendarza Pucharów Świata oraz dużych imprez mistrzowskich" - skomentował na X profil Sportowy Rytm Dnia.

"Chciałbym być aktywnym i odpowiedzialnym członkiem ISU Council, ponieważ mocno wierzę w pracę zespołową, długofalowy rozwój i współpracę międzynarodową. Wierzę, że mogę wnieść praktyczne doświadczenie, energię i perspektywę nastawioną na rozwój do przyszłej pracy ISU. Łyżwiarstwo nie ma granic: geograficznych, organizacyjnych ani kulturowych. Razem możemy dalej budować silną, zrównoważoną i trwałą przyszłość dla zawodników, trenerów, federacji i przyszłych pokoleń" - tak 50-latek argumentował kandydaturę na swojej stronie internetowej.

Wymienił tam też swoje sukcesy w roli prezesa (m.in. projekty infrastrukturalne) ale i jako nauczyciela akademickiego (ponad 100 opublikowanych prac naukowych).

Moim celem jako członka ISU Council jest wspieranie globalnego rozwoju łyżwiarstwa, szczególnie w krajach z rosnącym potencjałem. Doświadczenie Polski pokazuje, że długofalowy rozwój jest możliwy przy dobrej strategii, współpracy i inwestycjach. Uważam, że federacje, które konsekwentnie inwestują w infrastrukturę, zawodników i współpracę międzynarodową, powinny aktywnie współtworzyć przyszły kierunek łyżwiarstwa w ISU

Natalia Maliszewska i Rafał Tataruch, 2018 r. Tomasz Jastrzębowski East News

Rafał Tataruch, 14.10.2022 r. Tomasz Jastrzębowski East News

Po prawej: Rafał Tataruch Jurij Kodrun - International Skating Union Getty Images





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