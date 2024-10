Wielki powrót polskiej medalistki olimpijskiej do sportu. Potwierdziły się informacje Interii

Zaczęłam sama szukać haczyków, jak można do sportu wrócić. Mówiłam swoim zawodniczkom: jakbyście rozwijały się tak dobrze, to ja bym z wami tak potrenowała do igrzysk. Tak to się zaczęło. Zrozumiałam, że szukałam zaczepki, żeby robić to, co lubię. Po prostu odpoczęłam i chcę pojechać na kolejne igrzyska. Gdybym nie wierzyła, że nie mogę nawiązać do sukcesów sprzed lat, to nawet nie podjęłabym rękawicy

~ powiedziała Czerwonka w rozmowie z Aleksandrem Dzięciołowskim z TVP Sport.