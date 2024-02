Wielki finał PŚ w short tracku od piątku w Gdańsku. „Stać nas na kolejne medale”

Historyczny, pierwszy w Polsce finał PŚ to kolejna wielka impreza w tym roku w Gdańsku. W styczniu hala Olivia była areną mistrzostw Europy, gdzie biało-czerwoni wspierani przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. należeli do najlepszych w trakcie ostatnich ME w Olivii i zakończyli je z dorobkiem dwóch medali. W ciągu trzech dni finału PŚ w Gdańsku zobaczymy łącznie blisko 190 zawodników z 31 reprezentacji.